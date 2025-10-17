ФОТО. Звезда Реала столкнулся с судебным разбирательством из-за вечеринки

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор столкнулся с судебным разбирательством из-за своей роскошной вечеринки по случаю 25-летия, во время которой он устроил частный тематический парк для примерно 500 гостей.

Празднование, прошедшее в июле в Рио-де-Жанейро под названием «Vini’s World» – в честь альбома Astroworld американского рэпера Трэвиса Скотта – включало аттракционы, самба-шоу и живое выступление самого Скотта.

Среди приглашенных были одноклубник Винисиуса по «Реалу» Эдуардо Камавинга и бразильская певица Анитта.

По данным Marca, на Винисиуса подана жалоба за «нарушение общественного порядка и покоя граждан» после того, как один из местных жителей пожаловался на слишком громкую музыку.