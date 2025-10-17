Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда Реала столкнулся с судебным разбирательством из-за вечеринки
Другие новости
17 октября 2025, 00:48 |
26
0

ФОТО. Звезда Реала столкнулся с судебным разбирательством из-за вечеринки

У Винисиуса Жуниора новые проблемы...

17 октября 2025, 00:48 |
26
0
ФОТО. Звезда Реала столкнулся с судебным разбирательством из-за вечеринки
Instagram. Винисиус Жуниор и Трэвис Скотт

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор столкнулся с судебным разбирательством из-за своей роскошной вечеринки по случаю 25-летия, во время которой он устроил частный тематический парк для примерно 500 гостей.

Празднование, прошедшее в июле в Рио-де-Жанейро под названием «Vini’s World» – в честь альбома Astroworld американского рэпера Трэвиса Скотта – включало аттракционы, самба-шоу и живое выступление самого Скотта.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Среди приглашенных были одноклубник Винисиуса по «Реалу» Эдуардо Камавинга и бразильская певица Анитта.

По данным Marca, на Винисиуса подана жалоба за «нарушение общественного порядка и покоя граждан» после того, как один из местных жителей пожаловался на слишком громкую музыку.

По теме:
Активировать отступные. Реал готовит трансфер одного из лучших игроков мира
ФОТО. «Удивительно!». Месси отреагировал на свой дебют в Барселоне
ФОТО. Жена Александра Усика впечатлила новой фотосессией
фото lifestyle Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига скандал чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Tribal Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Футбол | 16 октября 2025, 21:01 8
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации

Зинченко, Миколенко, Малиновский и еще семь футболистов имеют по одному предупреждению

Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 16 октября 2025, 06:23 48
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ

Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе

Андрей Шевченко прокомментировал интерес Панатинаикоса к Реброву
Футбол | 16.10.2025, 23:32
Андрей Шевченко прокомментировал интерес Панатинаикоса к Реброву
Андрей Шевченко прокомментировал интерес Панатинаикоса к Реброву
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Футбол | 16.10.2025, 03:44
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Футбол | 16.10.2025, 10:43
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
15.10.2025, 16:59 1
Футзал
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
15.10.2025, 08:52
Футбол
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
16.10.2025, 04:23 5
Футбол
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
15.10.2025, 07:56 5
Футбол
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 214
Футбол
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
15.10.2025, 00:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем