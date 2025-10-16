ФОТО. «Удивительно!». Месси отреагировал на свой дебют в Барселоне

Аргентинская легенда Лионель Месси опубликовал в своем Instagram символичный пост, посвященный годовщине своего дебюта за «Барселону».

Под фото, где молодой Лео позирует в футболке с номером 30, он написал коротко, но трогательно: «Уже 21 год… Удивительно».

Публикация мгновенно разлетелась по сети, собрав более 3,7 миллиона лайков всего за несколько часов.

В комментариях к посту отреагировали не только фанаты, но и известные футбольные страницы:

ESPN FC оставила серию эмодзи-козочек, намекая на статус Месси как «GOAT».

Footballing Gods ответили сердцами в сине-гранатовых цветах.

Официальная страница «Барселоны» написала: «L’inici d’una història única» («Начало уникальной истории»).

А фанаты добавили: «Почувствовал ауру ещё за три поста отсюда», «История, которая изменила футбол навсегда».

Пост Месси стал настоящей волной ностальгии для всех болельщиков «Барсы» – ведь 21 год назад мир увидел парня с длинными волосами и номером 30, который впоследствии стал лучшим футболистом всех времен с 8 «Золотыми мячами», что является абсолютным рекордом.