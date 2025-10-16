ФОТО. Вызывайте пожарных! Жена футболиста сборной Украины зажгла
Кристина Яремчук влюбляет в себя...
Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, Кристина Яремчук, опубликовала новое фото, которое произвело настоящий фурор в соцсетях.
На снимке Кристина позирует на фоне заката в леопардовом купальнике, демонстрируя отличную форму и уверенность в себе.
Публикация мгновенно собрала сотни комментариев и тысячи лайков. Одна из подписчиц в шутку написала:
«Вызывайте пожарных!».
Фанаты отмечают, что супруга украинского форварда не только поддерживает мужа в Греции, но и сама стала настоящей звездой соцсетей – ее стиль и уверенность вдохновляют многих.
