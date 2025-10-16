Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 октября 2025, 22:17
ФОТО. Вызывайте пожарных! Жена футболиста сборной Украины зажгла

Кристина Яремчук влюбляет в себя...

ФОТО. Вызывайте пожарных! Жена футболиста сборной Украины зажгла
Instagram. Кристина Яремчук

Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, Кристина Яремчук, опубликовала новое фото, которое произвело настоящий фурор в соцсетях.

На снимке Кристина позирует на фоне заката в леопардовом купальнике, демонстрируя отличную форму и уверенность в себе.

Публикация мгновенно собрала сотни комментариев и тысячи лайков. Одна из подписчиц в шутку написала:

«Вызывайте пожарных!».

Фанаты отмечают, что супруга украинского форварда не только поддерживает мужа в Греции, но и сама стала настоящей звездой соцсетей – ее стиль и уверенность вдохновляют многих.

фото lifestyle Кристина Яремчук Роман Яремчук девушки сборная Украины по футболу Олимпиакос Пирей
Максим Лапченко Источник: Instagram
Комментарии
