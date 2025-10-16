У Йовичевича были варианты продолжения карьеры в Украине

Хорватский тренер «Видзева» Игор Йовичевич имел еще несколько вариантов продолжения карьеры. Об этом сообщает Goal.pl.

По информации источника, 51-летний специалист вел переговоры с «Погонью», которые ни к чему конкретному не привели, а также привлекал внимание «Кайсериспора» и клубов из чемпионатов Украины и Бразилии.

Соглашение между Йовичивичем и «Видзевом» рассчитано до лета 2027 года. до этого хорват работал в «Лудогорце», где завоевал титул чемпиона страны, а украинскому болельщику знаком по работе с «Шахтером», «Карпатами» и «Днепром-1».