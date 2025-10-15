16 октября, свою встречу в рамках второго круга турнира в Нинбо, проведут Даяна Ястремская (WTA 30) и Елена Рыбакина (WTA 9).

Матч начнется в 14:00 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка в этом сезоне смогла подняться на три строчки, если брать с начала года. Ястремская играет в привычном агрессивном стиле, пытаясь оказывать на соперниц постоянное давление.

В Нинбо Даяна начала с тяжелого матча против восходящей звезды Виктории Мбоко. Хоть соперница котировалась небольшим фаворитом противостояния, украинка смогла закрыть встречу в двух сетах 6:3, 7:6. Предпосылок для удачного выступления здесь было мало, ведь Ястремская находилась на серии из четырех поражений подряд. Победа над сильной соперницей должна придать положительный импульс.

Елена Рыбакина

От Рыбакиной многого постоянно ждут, но этот сезон она не может себе пока занести в актив. В прошлые годы спортсменка могла навязать борьбу за титулы таким монстрам, как Соболенко, Свентек, Гауфф, однако, сейчас ей не хватает стабильности.

Теннисистка в текущем сезоне выиграла всего один не самый мощный турнир в Страсбурге, хотя местами показывала игру высокого уровня. В Нинбо спортсменка начинает со второго круга, а свой последний матч она провела в Ухане, где дошла до четвертьфинала, уступив там первой ракетке мира Арине Соболенко – 3:6, 3:6. У Рыбакиной есть серьезная мотивация пробиться на итоговый турнир, в чемпионской гонке она на девятом месте, но желаемая восьмая строчка не так далеко.

Личные встречи

В очных противостояниях перевес на стороне Рыбакиной, которая ведет со счетом 2:0. Обе встречи спортсменки провели в этом году, упорной получилась борьба на турнире в Монреале, где Ястремская имела шансы на победу, но уступила в трех сетах – 7:5, 2:6, 7:5.

Прогноз

Есть все шансы увидеть упорную борьбу двух сильных спортсменок. Рыбакина котируется большим фаворитом, но Ястремская из тех, которая может создать большие неприятности.

Победитель этой встречи сыграет в четвертьфинале с Томлянович. Многое будет зависеть от того, пойдет ли игра у украинки, поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 2,08.