16 октября на Эстадио Олимпико Нилтон Сантос пройдет матч 28-го тура Серии А Бразилии, в котором Ботафого встретится с Фламенго. Поединок начнется в 01:30 по киевскому времени.

Ботафого

Команда несколько раз в предыдущие годы были близки к успехам. Но настоящий прорыв случился в 2024-м. Он был безусловно лучшим в истории: получилось выиграть и национальную Серию А, и Копу Либертадорес. Но добившийся этого Артур Жорже из-за семейного скандала был вынужден отказаться от выполнения своих обязанностей. Это вылилось в глубокий спад, и только летом более-менее ситуацию стабилизировали.

В августе - начале сентября клуб из Рио-де-Жанейро последовательно вылетел из Копы Либертадорес, уступив ЛДУ из Кито, и кубка, по пенальти уступив Васко да Гаме. Остается только Бразилейрао, где пытаются зацепиться за топ-6. Не особенно успешно: в четырех крайних турах была всего одна победа при двух поражениях, в том числе 0:2 на поле Интернасьонала уже в октябре, перед паузой.

Фламенго

Клуб в прошлом сезоне отстал и от нынешнего соперника, и от Палмейрас, закончив на третьем месте. Но при этом Фелипе Луис, не так давно закончивший карьеру футболиста, все же взял трофей, в виде кубка страны - а зимой прибавили и Суперкубок. Сейчас у него, конечно же, задачи традиционно максимальные.

Команда из Рио сейчас ведет борьбу за две максимальные цели. В Копе Либертадорес, обменявшись победами с Эстудиантес и выбив его по пенальти, вышли уже в полуфинал - впереди поединок с Расинг Авельянедой. В Серии А идет борьба за первое место, правда, в крайних турах было много осечек: сначала дважды в трех турах сыграли вничью, а в крайнем матче фаворит уступил Баие.

Статистика личных встреч

В этом году Фламенго успел дважды победить соседа. Но в рамках Серии А команды закончили в мае нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей шансы на успех в дерби выше. С учетом их мотивации, поверим в победу на выезде, но применяя к этой ставке нулевую фору (коэффициент - 1,6).