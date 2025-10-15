Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ботафого – Фламенго. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Чемпионат Бразилии
Ботафого
16.10.2025 01:30 - : -
Фламенго
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
15 октября 2025, 15:55 | Обновлено 15 октября 2025, 16:17
14
0

Ботафого – Фламенго. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии

Поединок состоится 16 октября и начнется в 01:30 по Киеву

15 октября 2025, 15:55 | Обновлено 15 октября 2025, 16:17
14
0
Ботафого – Фламенго. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

16 октября на Эстадио Олимпико Нилтон Сантос пройдет матч 28-го тура Серии А Бразилии, в котором Ботафого встретится с Фламенго. Поединок начнется в 01:30 по киевскому времени.

Ботафого

Команда несколько раз в предыдущие годы были близки к успехам. Но настоящий прорыв случился в 2024-м. Он был безусловно лучшим в истории: получилось выиграть и национальную Серию А, и Копу Либертадорес. Но добившийся этого Артур Жорже из-за семейного скандала был вынужден отказаться от выполнения своих обязанностей. Это вылилось в глубокий спад, и только летом более-менее ситуацию стабилизировали.

В августе - начале сентября клуб из Рио-де-Жанейро последовательно вылетел из Копы Либертадорес, уступив ЛДУ из Кито, и кубка, по пенальти уступив Васко да Гаме. Остается только Бразилейрао, где пытаются зацепиться за топ-6. Не особенно успешно: в четырех крайних турах была всего одна победа при двух поражениях, в том числе 0:2 на поле Интернасьонала уже в октябре, перед паузой.

Фламенго

Клуб в прошлом сезоне отстал и от нынешнего соперника, и от Палмейрас, закончив на третьем месте. Но при этом Фелипе Луис, не так давно закончивший карьеру футболиста, все же взял трофей, в виде кубка страны - а зимой прибавили и Суперкубок. Сейчас у него, конечно же, задачи традиционно максимальные.

Команда из Рио сейчас ведет борьбу за две максимальные цели. В Копе Либертадорес, обменявшись победами с Эстудиантес и выбив его по пенальти, вышли уже в полуфинал - впереди поединок с Расинг Авельянедой. В Серии А идет борьба за первое место, правда, в крайних турах было много осечек: сначала дважды в трех турах сыграли вничью, а в крайнем матче фаворит уступил Баие.

Статистика личных встреч

В этом году Фламенго успел дважды победить соседа. Но в рамках Серии А команды закончили в мае нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей шансы на успех в дерби выше. С учетом их мотивации, поверим в победу на выезде, но применяя к этой ставке нулевую фору (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Ботафого
16 октября 2025 -
01:30
Фламенго
Фора Фламенго (0) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сантос – Коринтианс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Фортуна Йерринг (Ж) – Ворскла (Ж). Прогноз на матч отбора Кубка Европы
Мексика – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Ботафого Фламенго чемпионат Бразилии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Футбол | 14 октября 2025, 20:56 31
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам

Проигрыш с минимальным счётом усложняет борьбу в отборочном цикле

Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины есть шанс выйти на ЧМ с первого места»
Футбол | 15 октября 2025, 16:01 3
Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины есть шанс выйти на ЧМ с первого места»
Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины есть шанс выйти на ЧМ с первого места»

Тренер сборной Украины настроен оптимистично

Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Футбол | 14.10.2025, 16:23
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Футбол | 14.10.2025, 20:43
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Подарок Поворознюку? Кобин замахнулся на Кубок Украины с Ингульцом
Футбол | 15.10.2025, 12:24
Подарок Поворознюку? Кобин замахнулся на Кубок Украины с Ингульцом
Подарок Поворознюку? Кобин замахнулся на Кубок Украины с Ингульцом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 237
Футбол
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 13
Футбол
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
14.10.2025, 23:17
Снукер
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
13.10.2025, 21:50 1
Футбол
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем