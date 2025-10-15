Фортуна Йерринг – Ворскла. Кубок Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 октября в 19:00 ответный матч 2-го раунда женского Кубка Европы
Женская команда Ворскла из Полтавы выступает в квалификации женского Кубка Европы 2025/26.
15 октября в 19:00 в ответном матче Q2 КЕ играют Фортуна Йерринг из Дании и полтавская Ворскла.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обе игры противостояния проходят в Дании. В первом матче неделей ранее была зафиксирована ничья (1:1). Гол для полтавской команды забила Роксолана Кравчук.
Победитель противостояния выйдет в основной этап Кубка Европы, второго еврокубкового турнира.
Ранее в мини-турнире Q2 Лиги чемпионов подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0). А затем в Q3 ЛЧ полтавская команда уступила бельгийскому клубу Левен (0:2, 0:0) и перешла во второй еврокубковый турнир.
Кубок Европы по футболу среди женщин. Квалификация Q2
Фортуна Йерринг – Ворскла. Кубок Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уле Гуннар Сульшер общается с представителями «Рейнджерса»
Футболист показал чек на 700 тысяч гривен