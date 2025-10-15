Фортуна Йерринг – Ворскла. Кубок Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Женская команда Ворскла из Полтавы выступает в квалификации женского Кубка Европы 2025/26.

15 октября в 19:00 в ответном матче Q2 КЕ играют Фортуна Йерринг из Дании и полтавская Ворскла.

Обе игры противостояния проходят в Дании. В первом матче неделей ранее была зафиксирована ничья (1:1). Гол для полтавской команды забила Роксолана Кравчук.

Победитель противостояния выйдет в основной этап Кубка Европы, второго еврокубкового турнира.

Ранее в мини-турнире Q2 Лиги чемпионов подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0). А затем в Q3 ЛЧ полтавская команда уступила бельгийскому клубу Левен (0:2, 0:0) и перешла во второй еврокубковый турнир.

Кубок Европы по футболу среди женщин. Квалификация Q2

