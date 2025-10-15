Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Томас Тухель стал рекордсменом сборной Англии после победы над Латвией
Чемпионат мира
Томас Тухель стал рекордсменом сборной Англии после победы над Латвией

Произошло это в отборочном матче к чемпионату мира, который состоялся 14 октября

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Во вторник, 14 октября, состоялся матч квалификации ЧМ-2026, в котором сошлись сборные Латвии и Англии. Подопечные Томаса Тухеля разгромили соперника со счетом 5:0.

После этой победы немецкий специалист во главе сборной Англии одержал шесть побед в шести стартовых официальных матчах. Следует отметить, что во всех этих поединках команда не пропустила ни одного гола.

Такое достижение раньше не покорялось ни одному из предыдущих тренеров «трех львов».

На данный момент подопечные Тухеля набрали 18 баллов из 18 возможных и уверенно возглавляют турнирную таблицу группы К. В следующих матчах команда Англии сыграет против Сербии на домашней арене и встретится с Албанией на выезде.

Томас Тухель во главе сборной Англии в официальных матчах:

  • Латвия – Англия – 0:5
  • Сербия – Англия – 0:5
  • Англия – Андорра – 2:0
  • Андорра – Англия – 0:1
  • Англия – Латвия – 3:0
  • Англия – Албания – 2:0
Николай Титюк
