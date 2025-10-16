Известный тренер: «Разве есть варианты? Он – лучший игрок сборной Украины»
Олег Федорчук – об Илье Забарном
Известный украинский тренер Олег Федорчук выбрал лучшего футболиста сборной Украины на данный момент.
«Разве могут быть варианты? Забарный! Меня удивило, что он так быстро освоился в ПСЖ, и уровень его игры говорит сам за себя. Приятно, что украинец играет в лучшей команде Европы и мира, на мой взгляд, и он там не лишний», – сказал Забарный.
Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.
