  Известный тренер: «Разве есть варианты? Он – лучший игрок сборной Украины»
16 октября 2025, 19:53
1

Известный тренер: «Разве есть варианты? Он – лучший игрок сборной Украины»

Олег Федорчук – об Илье Забарном

Известный тренер: «Разве есть варианты? Он – лучший игрок сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный украинский тренер Олег Федорчук выбрал лучшего футболиста сборной Украины на данный момент.

«Разве могут быть варианты? Забарный! Меня удивило, что он так быстро освоился в ПСЖ, и уровень его игры говорит сам за себя. Приятно, что украинец играет в лучшей команде Европы и мира, на мой взгляд, и он там не лишний», – сказал Забарный.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.

