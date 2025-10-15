Лидер Милана получил травму в товарищеском матче сборной
Кристиан Пулишич возвращается в клуб с травмой
Вингер «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич получил травму в составе национальной команды.
Футболиста вынужденно заменили на 31-й минуте товарищеского матча с Австралией (2:1). После игры главный тренер американцев Маурисио Почеттино сообщил, что у Пулишича проблемы с подколенным сухожилием:
«Он почувствовал что-то в подколенном сухожилии. Завтра он вылетит в Италию, а мы оценим ситуацию сегодня вечером, но сейчас ничего не можем сказать».
Отметим, что в текущем сезоне Пулишич провел 8 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
«Россонери» занимают 3-е место в турнирной таблице Серии A, имея в активе 13 очков – на 2 меньше, чем у «Ромы» и «Наполи», которые делят первую строчку.
