Лидер Милана получил травму в товарищеском матче сборной

Вингер «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич получил травму в составе национальной команды.

Футболиста вынужденно заменили на 31-й минуте товарищеского матча с Австралией (2:1). После игры главный тренер американцев Маурисио Почеттино сообщил, что у Пулишича проблемы с подколенным сухожилием:

«Он почувствовал что-то в подколенном сухожилии. Завтра он вылетит в Италию, а мы оценим ситуацию сегодня вечером, но сейчас ничего не можем сказать».

Отметим, что в текущем сезоне Пулишич провел 8 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Россонери» занимают 3-е место в турнирной таблице Серии A, имея в активе 13 очков – на 2 меньше, чем у «Ромы» и «Наполи», которые делят первую строчку.