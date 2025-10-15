В Монако рассказали, собираются ли выкупать вингера Барселоны

Генеральный директор «Монако» Тьяго Скуро рассказал, что в клубе пока не обсуждают выкуп Ансу Фати у «Барселоны»:

«Это не тема для нас сейчас. Мы просто хотим создать для Фати все условия, чтобы он продолжал получать игровое время и оставался важным и стабильным игроком «Монако». Бизнес-сторона сейчас не имеет значения, но в нужный момент мы примем решение. «Монако» защищён в этой ситуации соглашением, которое у нас есть с игроком и «Барселоной». Сейчас наша цель — результативная и стабильная игра Фати».

Отметим, что «Монако» имеет первоочередное право выкупа Фати у «Барселоны» за 11 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний вингер сыграл 5 матчей за «монегасков» во всех турнирах и забил 6 голов.

Ранее сообщалось, что интерес к Ансу Фати проявляет мадридский «Атлетико».