  Из Барселоны в Мадрид. Фати получил шокирующий вариант продолжения карьеры
Испания
08 октября 2025, 19:27
Из Барселоны в Мадрид. Фати получил шокирующий вариант продолжения карьеры

Ансу заинтересовал Атлетико

Из Барселоны в Мадрид. Фати получил шокирующий вариант продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Мадридский «Атлетико» интересуется испанским вингером французского «Монако» Ансу Фати, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «матрасники» могут столкнуться с конкуренцией в борьбе за подписание 22-летнего футболиста, но они готовы приложить усилия ради игрока, чей контракт до сих пор принадлежит «Барселоне».

В сезоне 2025/26 Ансу Фати провел 5 матчей на правах аренды за «Монако», отличившись 6 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее Ансу Фати признали лучшим игроком месяца в «Монако».

Ансу Фати Барселона Монако Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
