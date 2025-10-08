Из Барселоны в Мадрид. Фати получил шокирующий вариант продолжения карьеры
Ансу заинтересовал Атлетико
Мадридский «Атлетико» интересуется испанским вингером французского «Монако» Ансу Фати, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, «матрасники» могут столкнуться с конкуренцией в борьбе за подписание 22-летнего футболиста, но они готовы приложить усилия ради игрока, чей контракт до сих пор принадлежит «Барселоне».
В сезоне 2025/26 Ансу Фати провел 5 матчей на правах аренды за «Монако», отличившись 6 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Ранее Ансу Фати признали лучшим игроком месяца в «Монако».
