Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 октября 2025, 11:05 | Обновлено 15 октября 2025, 11:06
Дембеле хочет более высокую зарплату после получения Золотого мяча

Нападающий использует престижный трофей в качестве весомого аргумента

Дембеле хочет более высокую зарплату после получения Золотого мяча
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Усман Дембеле

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле хочет больше зарабатывать после того, как стал обладателем «Золотого мяча».

Согласно данным издания L'Équipe, французский форвард по новому договору с парижанами намерен значительно увеличить свой доход, используя престижный трофей в качестве неоспоримого аргумента.

На данный момент Дембеле получает 18 миллионов евро. Срок соглашения футболиста и парижского клуба истекает летом 2028 года, но стороны уже ведут переговоры о пролонгации контакта.

В сезоне-2025/26 нападающий сыграл в четырех матчах, на его счету 2 забитых мяча и 2 ассиста.

Усман Дембеле ПСЖ Золотой мяч
Оксана Баландина Источник: L'Equipe
