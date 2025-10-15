Дембеле хочет более высокую зарплату после получения Золотого мяча
Нападающий использует престижный трофей в качестве весомого аргумента
Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле хочет больше зарабатывать после того, как стал обладателем «Золотого мяча».
Согласно данным издания L'Équipe, французский форвард по новому договору с парижанами намерен значительно увеличить свой доход, используя престижный трофей в качестве неоспоримого аргумента.
На данный момент Дембеле получает 18 миллионов евро. Срок соглашения футболиста и парижского клуба истекает летом 2028 года, но стороны уже ведут переговоры о пролонгации контакта.
В сезоне-2025/26 нападающий сыграл в четырех матчах, на его счету 2 забитых мяча и 2 ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист показал чек на 700 тысяч гривен
Биловар утверждает, что тот перевел средства на помощь ВСУ