Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Другие новости
26 сентября 2025, 21:19 | Обновлено 26 сентября 2025, 21:59
676
1

Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список

Усман Дембеле получил престижную награду лучшему футболисту 2025 года

26 сентября 2025, 21:19 | Обновлено 26 сентября 2025, 21:59
676
1 Comments
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Ballon d'Or. Усман Дембеле

Французский форвард Усман Дембеле завоевал Золотой мяч 2025. Обнародованы очки, набранные во время голосования.

Нападающий «ПСЖ» набрал 1380 очков и впервые в карьере получил престижную награду.

Второе место досталось испанскому вундеркинду Ламину Ямалю из «Барселоны», который получил 1059 баллов. Третью позицию занял португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья (703 очка).

В пятерку лучших также вошли египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля» (657 баллов) и бразилец Рафинья, выступающий за «Барселону» (620 очков).

В топ-10 вошли 5 представителей французского «ПСЖ», завоевавшего главный трофей Лиги чемпионов, и «Золотой мяч» остался в Париже.

Золотой мяч 2025: полный итоговый рейтинг

  • 1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ) – 1380
  • 2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона) – 1059
  • 3. Витинья (Португалия, ПСЖ) – 703
  • 4. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль) – 657
  • 5. Рафинья (Бразилия, Барселона) – 620
  • 6. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ) – 484
  • 7. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид) – 378
  • 8. Коул Палмер (Англия, Челси) – 211
  • 9. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ) – 172
  • 10. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ) – 171
  • 11. Педри (Испания, Барселона) – 124
  • 12. Хвича Кварацхелия (Грузия, Наполи / ПСЖ) – 123
  • 13. Гарри Кейн (Англия, Бавария) – 112
  • 14. Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ) – 74
  • 15. Виктор Дьекереш (Швеция, Спортинг) – 56
  • 16. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид) – 51
  • 17. Роберт Левандовски (Польша, Барселона) – 49
  • 18. Скотт Мактоминей (Шотландия, МЮ / Наполи) – 45
  • 19. Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ) – 40
  • 20. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер) – 37
  • 21. Серу Гирасси (Гвинея, Боруссия Дортмунд) – 25
  • 22. Алексис Макаллистер (Аргентина, Ливерпуль) – 21
  • 23. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид) – 21
  • 24. Фабиан Руис (Испания, ПСЖ) – 20
  • 25. Дензел Дюмфрис (Нидерланды, Интер) – 20
  • 26. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити) – 18
  • 27. Деклан Райс (Англия, Арсенал) – 13
  • 28. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль) – 7
  • 29. Флориан Вирц (Германия, Байер Леверкузен) – 5
  • 30. Майкл Олисе (Франция, Бавария) – 4

Инфографика

По теме:
Салах уже в следующем матче АПЛ может повторить достижение Руни
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Бывший футболист объяснил, почему Рафинье не удалось выиграть Золотой мяч
Золотой мяч лучший игрок France Football Усман Дембеле Ламин Ямаль Витинья (ПСЖ) Мохамед Салах Рафинья Диас Ашраф Хакими Килиан Мбаппе Коул Палмер Нуну Мендеш Джанлуиджи Доннарумма Педри Хвича Кварацхелия Гарри Кейн Дезире Дуэ Виктор Дьекереш Винисиус Жуниор Скотт Мактоминей Роберт Левандовски Жоау Невеш Лаутаро Мартинес Серу Гирасси Алексис Макаллистер Джуд Беллингем Фабиан Руис Дензел Дюмфрис Эрлинг Холанд Деклан Райс Вирджил ван Дейк Флориан Вирц Майкл Олисе рейтинг выбор редакции
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26 сентября 2025, 08:58 1
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?

Бельгийцу не понравилось судейство

Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Футбол | 26 сентября 2025, 05:21 4
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»

Ветеран – о поведении Дубинчака

Тренер Эпицентра проехался по судьям: «Риццоли и Монзуль будут извиняться»
Футбол | 26.09.2025, 20:45
Тренер Эпицентра проехался по судьям: «Риццоли и Монзуль будут извиняться»
Тренер Эпицентра проехался по судьям: «Риццоли и Монзуль будут извиняться»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Футбол | 26.09.2025, 07:04
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Футбол | 26.09.2025, 14:25
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Чого ж так довго не публікували?!
Ответить
0
Популярные новости
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 5
Футбол
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем