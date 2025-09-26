Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Усман Дембеле получил престижную награду лучшему футболисту 2025 года
Французский форвард Усман Дембеле завоевал Золотой мяч 2025. Обнародованы очки, набранные во время голосования.
Нападающий «ПСЖ» набрал 1380 очков и впервые в карьере получил престижную награду.
Второе место досталось испанскому вундеркинду Ламину Ямалю из «Барселоны», который получил 1059 баллов. Третью позицию занял португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья (703 очка).
В пятерку лучших также вошли египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля» (657 баллов) и бразилец Рафинья, выступающий за «Барселону» (620 очков).
В топ-10 вошли 5 представителей французского «ПСЖ», завоевавшего главный трофей Лиги чемпионов, и «Золотой мяч» остался в Париже.
Золотой мяч 2025: полный итоговый рейтинг
- 1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ) – 1380
- 2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона) – 1059
- 3. Витинья (Португалия, ПСЖ) – 703
- 4. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль) – 657
- 5. Рафинья (Бразилия, Барселона) – 620
- 6. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ) – 484
- 7. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид) – 378
- 8. Коул Палмер (Англия, Челси) – 211
- 9. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ) – 172
- 10. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ) – 171
- 11. Педри (Испания, Барселона) – 124
- 12. Хвича Кварацхелия (Грузия, Наполи / ПСЖ) – 123
- 13. Гарри Кейн (Англия, Бавария) – 112
- 14. Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ) – 74
- 15. Виктор Дьекереш (Швеция, Спортинг) – 56
- 16. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид) – 51
- 17. Роберт Левандовски (Польша, Барселона) – 49
- 18. Скотт Мактоминей (Шотландия, МЮ / Наполи) – 45
- 19. Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ) – 40
- 20. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер) – 37
- 21. Серу Гирасси (Гвинея, Боруссия Дортмунд) – 25
- 22. Алексис Макаллистер (Аргентина, Ливерпуль) – 21
- 23. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид) – 21
- 24. Фабиан Руис (Испания, ПСЖ) – 20
- 25. Дензел Дюмфрис (Нидерланды, Интер) – 20
- 26. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити) – 18
- 27. Деклан Райс (Англия, Арсенал) – 13
- 28. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль) – 7
- 29. Флориан Вирц (Германия, Байер Леверкузен) – 5
- 30. Майкл Олисе (Франция, Бавария) – 4
