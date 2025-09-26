Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список

Французский форвард Усман Дембеле завоевал Золотой мяч 2025. Обнародованы очки, набранные во время голосования.

Нападающий «ПСЖ» набрал 1380 очков и впервые в карьере получил престижную награду.

Второе место досталось испанскому вундеркинду Ламину Ямалю из «Барселоны», который получил 1059 баллов. Третью позицию занял португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья (703 очка).

В пятерку лучших также вошли египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля» (657 баллов) и бразилец Рафинья, выступающий за «Барселону» (620 очков).

В топ-10 вошли 5 представителей французского «ПСЖ», завоевавшего главный трофей Лиги чемпионов, и «Золотой мяч» остался в Париже.

Золотой мяч 2025: полный итоговый рейтинг

1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ) – 1380

2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона) – 1059

3. Витинья (Португалия, ПСЖ) – 703

4. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль) – 657

5. Рафинья (Бразилия, Барселона) – 620

6. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ) – 484

7. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид) – 378

8. Коул Палмер (Англия, Челси) – 211

9. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ) – 172

10. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ) – 171

11. Педри (Испания, Барселона) – 124

12. Хвича Кварацхелия (Грузия, Наполи / ПСЖ) – 123

13. Гарри Кейн (Англия, Бавария) – 112

14. Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ) – 74

15. Виктор Дьекереш (Швеция, Спортинг) – 56

16. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид) – 51

17. Роберт Левандовски (Польша, Барселона) – 49

18. Скотт Мактоминей (Шотландия, МЮ / Наполи) – 45

19. Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ) – 40

20. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер) – 37

21. Серу Гирасси (Гвинея, Боруссия Дортмунд) – 25

22. Алексис Макаллистер (Аргентина, Ливерпуль) – 21

23. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид) – 21

24. Фабиан Руис (Испания, ПСЖ) – 20

25. Дензел Дюмфрис (Нидерланды, Интер) – 20

26. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити) – 18

27. Деклан Райс (Англия, Арсенал) – 13

28. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль) – 7

29. Флориан Вирц (Германия, Байер Леверкузен) – 5

30. Майкл Олисе (Франция, Бавария) – 4

Инфографика