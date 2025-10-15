Луис де ла ФУЭНТЕ: «Лучший игрок этой сборной – это сама команда»

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал разгромную победу над Болгарией в квалификации чемпионата мира (4:0), которая помогла ему повторить достижение Висенте дель Боске у руля сборной – 29 матчей без поражений, если не учитывать товарищеские игры.

«Мы знали, что это будет матч, в котором нужно будет действовать настойчиво против команды, умеющей хорошо обороняться, и соперник действительно показал высокий уровень. Поэтому я очень доволен игрой всех своих футболистов.

Сравняться с достижением дона Висенте дель Боске – это большая радость и честь для меня. Это было бы невозможно без жажды победы у игроков, и это стоит особенно подчеркнуть.

Испанская публика имеет прекрасный вкус в футболе и высоко ценит таких игроков, как Педри. Хочу отметить вклад всех. Лучший игрок этой сборной – это сама команда», – сказал Луис.