Луис де ла ФУЭНТЕ: «Лучший игрок этой сборной – это сама команда»
Коуч сборной Испании поблагодарил подопечных за победу над Болгарией
Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал разгромную победу над Болгарией в квалификации чемпионата мира (4:0), которая помогла ему повторить достижение Висенте дель Боске у руля сборной – 29 матчей без поражений, если не учитывать товарищеские игры.
«Мы знали, что это будет матч, в котором нужно будет действовать настойчиво против команды, умеющей хорошо обороняться, и соперник действительно показал высокий уровень. Поэтому я очень доволен игрой всех своих футболистов.
Сравняться с достижением дона Висенте дель Боске – это большая радость и честь для меня. Это было бы невозможно без жажды победы у игроков, и это стоит особенно подчеркнуть.
Испанская публика имеет прекрасный вкус в футболе и высоко ценит таких игроков, как Педри. Хочу отметить вклад всех. Лучший игрок этой сборной – это сама команда», – сказал Луис.
