Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис де ла ФУЭНТЕ: «Лучший игрок этой сборной – это сама команда»
ЧМ. Квалификация. Европа
Испания
14.10.2025 21:45 – FT 4 : 0
Болгария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
15 октября 2025, 10:27 | Обновлено 15 октября 2025, 10:28
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Лучший игрок этой сборной – это сама команда»

Коуч сборной Испании поблагодарил подопечных за победу над Болгарией

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал разгромную победу над Болгарией в квалификации чемпионата мира (4:0), которая помогла ему повторить достижение Висенте дель Боске у руля сборной – 29 матчей без поражений, если не учитывать товарищеские игры.

«Мы знали, что это будет матч, в котором нужно будет действовать настойчиво против команды, умеющей хорошо обороняться, и соперник действительно показал высокий уровень. Поэтому я очень доволен игрой всех своих футболистов.

Сравняться с достижением дона Висенте дель Боске – это большая радость и честь для меня. Это было бы невозможно без жажды победы у игроков, и это стоит особенно подчеркнуть.

Испанская публика имеет прекрасный вкус в футболе и высоко ценит таких игроков, как Педри. Хочу отметить вклад всех. Лучший игрок этой сборной – это сама команда», – сказал Луис.

сборная Испании по футболу сборная Болгарии по футболу ЧМ-2026 по футболу пресс-конференция Луис де ла Фуэнте
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
