Шелепницкий назвал движущую силу сборной Украины против Азербайджана
Специалист отметил, что украинцам необходимо было двигаться с первых минут
Первый капитан сборной Украины по футболу Юрий Шелепницкий высказался о трудной победе национальной команды в матче с Азербайджаном и назвал верным выбор тренерского штаба в пользу полузащитника Егора Ярмолюка.
По словам специалиста, украинцам необходимо было задать ритм игре как можно оперативнее.
«У Азербайджана в старте вышли пять защитников и четыре хавбека. Украинцам необходимо было активно двигаться с первых минут и дать результат как можно скорее. Правильный выбор был сделан в пользу Ярмолюка, который добавил креатива, Очеретько был свежим и дал это движение, ну и выход с первых минут Малиновского был верным – в этих матчах он стал вожаком команды», – поделился своими наблюдениями Шелепницкий.
В понедельник, 13 октября, прошел матч 4-го тура отбора на первенство мира 2026 года между сборными Украины и Азербайджана. Встреча проходила в Польше и закончилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. По голу и ассисту на свой счет записали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.
