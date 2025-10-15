Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шелепницкий назвал движущую силу сборной Украины против Азербайджана
Чемпионат мира
15 октября 2025, 07:07 |
269
0

Шелепницкий назвал движущую силу сборной Украины против Азербайджана

Специалист отметил, что украинцам необходимо было двигаться с первых минут

15 октября 2025, 07:07 |
269
0
Шелепницкий назвал движущую силу сборной Украины против Азербайджана
УАФ. Юрий Шелепницкий

Первый капитан сборной Украины по футболу Юрий Шелепницкий высказался о трудной победе национальной команды в матче с Азербайджаном и назвал верным выбор тренерского штаба в пользу полузащитника Егора Ярмолюка.

По словам специалиста, украинцам необходимо было задать ритм игре как можно оперативнее.

«У Азербайджана в старте вышли пять защитников и четыре хавбека. Украинцам необходимо было активно двигаться с первых минут и дать результат как можно скорее. Правильный выбор был сделан в пользу Ярмолюка, который добавил креатива, Очеретько был свежим и дал это движение, ну и выход с первых минут Малиновского был верным – в этих матчах он стал вожаком команды», – поделился своими наблюдениями Шелепницкий.

В понедельник, 13 октября, прошел матч 4-го тура отбора на первенство мира 2026 года между сборными Украины и Азербайджана. Встреча проходила в Польше и закончилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. По голу и ассисту на свой счет записали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

По теме:
Испания – Болгария – 4:0. Дубль Мерино. Видео голов и обзор матча
Два ассиста Месси. Аргентина отгрузила 6 мячей в ворота Пуэрто-Рико
Латвия – Англия – 0:5. Дубль Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
Юрий Шелепницкий ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Егор Ярмолюк
Оксана Баландина Источник: Footboom
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Футбол | 14 октября 2025, 16:23 118
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо

Биловар утверждает, что тот перевел средства на помощь ВСУ

Таблицы отбора на ЧМ. Англия первой получила путевку, далее пауза на месяц
Футбол | 15 октября 2025, 06:23 0
Таблицы отбора на ЧМ. Англия первой получила путевку, далее пауза на месяц
Таблицы отбора на ЧМ. Англия первой получила путевку, далее пауза на месяц

Вечером 4 октября состоялись матчи квалификации чемпионата мира 2026

ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Футбол | 14.10.2025, 10:49
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Футбол | 14.10.2025, 08:25
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Дженоа отреагировал на шикарный матч Малиновского за сборную Украины
Футбол | 15.10.2025, 03:42
Дженоа отреагировал на шикарный матч Малиновского за сборную Украины
Дженоа отреагировал на шикарный матч Малиновского за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
14.10.2025, 09:30 7
Футбол
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
13.10.2025, 00:02 8
Футбол
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
14.10.2025, 07:41 1
Футбол
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 236
Футбол
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 24
Футбол
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
13.10.2025, 06:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем