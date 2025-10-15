ФОТО. Месси объявил о проведении молодежного турнира «Messi Cup»

Лионель Месси объявил о проведении первого розыгрыша турнира «Messi Cup» – международного молодежного футбольного соревнования, которое состоится в Южной Флориде и объединит такие клубы, как «Интер Майами» и «Барселона».

Турнир пройдет с 9 по 14 декабря под эгидой продюсерской компании Месси «525 Rosario».

Всего будет сыграно 18 матчей между восьмью командами: «Интер Майами», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ривер Плейт», «Интер Милан», «Ньюэллс Олд Бойз», «Атлетико» Мадрид и «Челси».

«Рад наконец поделиться этим с вами. В декабре Майами примет особый молодежный футбольный турнир, в котором примут участие некоторые из лучших клубов мира, – написал Месси в Instagram. – Будущее футбола будет представлено во всей красе. Это не просто матчи – нас ждут несколько невероятных дней с множеством других интересных событий. Этот турнир – о следующем поколении. Надеюсь, вам понравится! Это Messi Cup».

Компания Месси «525 Rosario» заявила, что цель турнира – формировать будущее футбола.

«Это больше, чем турнир, – это серия живых мероприятий и цифровая платформа, объединяющая спорт, культуру и инновации», – говорится в заявлении компании.

«Его миссия – создавать долгосрочную ценность для молодых спортсменов, развивающих свою карьеру, для сообществ, объединенных страстью к футболу, и для брендов, стремящихся к подлинным и прочным связям в новой эре спорта».

Восемь команд будут разделены на две группы по четыре, которые сыграют между собой по круговой системе в течение первых трех дней соревнований. Затем состоятся плей-офф-матчи для определения итоговых позиций, после чего будут проведены матч за третье место и финал на стадионе «Chase Stadium».

«Messi Cup – это точка встречи между сегодняшним футболом и игроками завтрашнего дня», – сказал генеральный директор «525 Rosario» Тим Пасторе.

«Это возможность отпраздновать талант, культуру и сообщество, создавая наследие и связи, которые будут существовать далеко за пределами футбольного поля».