Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Вернулись игроки сборной Украины. Шахтер провел еще одну тренировку
Украина. Премьер лига
14 октября 2025, 23:24 | Обновлено 14 октября 2025, 23:25
ФОТО. Вернулись игроки сборной Украины. Шахтер провел еще одну тренировку

«Горняки» продолжают готовиться к возвращению клубного футбола

ФОТО. Вернулись игроки сборной Украины. Шахтер провел еще одну тренировку
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел еще одну тренировку в период международной паузы.

Футболисты украинского гранда продолжают готовиться к возвращению клубного футбола.

К команде уже присоединились игроки сборной Украины, которые 13 октября сыграли с Азербайджаном – победа со счетом 2:1. 14 октября к расположению команды присоединились Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Олег Очеретько, Николай Матвиенко, Артем Бондаренко.

Также к команде присоединился игрок сборной Туниса Алаа Грам.

В расположении своей сборной остался лишь грузин Иракли Азаров.

Уже 18 октября в 18:00 по киевскому времени «Шахтер» сыграет с «Полесьем» в УПЛ.

фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран тренировка Украинская Премьер-лига Николай Матвиенко Валерий Бондарь Ефим Конопля Дмитрий Ризнык Артем Бондаренко Иракли Азаров Алаа Грам Диего Арройо
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
