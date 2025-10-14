ФОТО. Вернулись игроки сборной Украины. Шахтер провел еще одну тренировку
«Горняки» продолжают готовиться к возвращению клубного футбола
Донецкий «Шахтер» провел еще одну тренировку в период международной паузы.
Футболисты украинского гранда продолжают готовиться к возвращению клубного футбола.
К команде уже присоединились игроки сборной Украины, которые 13 октября сыграли с Азербайджаном – победа со счетом 2:1. 14 октября к расположению команды присоединились Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Олег Очеретько, Николай Матвиенко, Артем Бондаренко.
Также к команде присоединился игрок сборной Туниса Алаа Грам.
В расположении своей сборной остался лишь грузин Иракли Азаров.
Уже 18 октября в 18:00 по киевскому времени «Шахтер» сыграет с «Полесьем» в УПЛ.
