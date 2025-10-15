Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Италия
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»

Легендарный тренер – об Артеме Довбике

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался об итальянской «Роме» и упомянул о нападающем «волков» украинце Артеме Довбике.

«Рома» – это команда, которая полностью доверяет своему тренеру и пытается максимально реализовать игровые принципы Гасперини.

Убежден, что со временем она станет более результативной в атаке, даже несмотря на то, что ни Довбик, ни Фергюсон пока не выглядят как нападающие топ-уровня», – сообщил Капелло.

Ранее известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мыслями о лидере «Барселоны» Ламине Ямале.

Дмитрий Олейник Источник: Voce Giallorossa
Обсервер Влад
Ну для Довбика ця фраза ще як комплімент звучить. Якщо говорити прямо, то Довбика зараз навіть гравцем важко назвати, він взагалі ніякий
ManCity
А він в рашці просто зірок тренував
