Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Легендарный тренер – об Артеме Довбике
Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался об итальянской «Роме» и упомянул о нападающем «волков» украинце Артеме Довбике.
«Рома» – это команда, которая полностью доверяет своему тренеру и пытается максимально реализовать игровые принципы Гасперини.
Убежден, что со временем она станет более результативной в атаке, даже несмотря на то, что ни Довбик, ни Фергюсон пока не выглядят как нападающие топ-уровня», – сообщил Капелло.
Ранее известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мыслями о лидере «Барселоны» Ламине Ямале.
