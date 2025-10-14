Жирона объявила решение по Мичелу после неудачного старта сезона

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
14 октября 2025, 17:43 | Обновлено 14 октября 2025, 17:55
Карсель заявил, что увольнения не будет. Пока

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Спортивный директор Жироны Кике Карсель во время пресс-конференции объявил, что клуб не собирается увольнять наставника Мичела, несмотря на неудачный старт сезона.

«Мичел – мой любимый тренер. Мы все его поддерживаем. Я всегда буду на его стороне, у нас нет сомнений. Хотя, безусловно, мы не можем игнорировать результаты. И я не могу сказать, что случилось бы, если бы мы проиграли еще больше матчей на старте сезона».

«Мичел дал жизнь этой Жироне. Клуб его поддерживает на 100%», – сказал Карсель.

Жирона только в минувшем туре добыла первую в сезоне победу, однако еще не выбралась из зоны вылета и с 6 очками идет 18-й.

Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига Кике Карсель
Иван Зинченко Источник: Marca
