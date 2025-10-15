Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Сергей Ребров отклонил невероятное предложение о работе
Сборная УКРАИНЫ
15 октября 2025, 22:44
Источник: Сергей Ребров отклонил невероятное предложение о работе

Тренер мог возглавить команду с Ближнего Востока

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров получил предложение покинуть киевский клуб.

По информации журналиста Виктора Вацко, весной этого года украинский тренер получил невероятное предложение с Ближнего Востока. Реброву предложили невиданный ранее для украинского тренера контракт с финансовой стороны.

Сергей Станиславович тогда отказался и решил, что продолжит тренировать сборную Украины.

Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года, подписав контракт на три года. Этот трехлетний контракт означает, что он будет работать с командой как минимум до июня 2026 года.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слухи об интересе со стороны греческого «Панатинаикоса».

Сергей Ребров сборная Украины по футболу назначение тренера Виктор Вацко
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
