Источник: Сергей Ребров отклонил невероятное предложение о работе

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров получил предложение покинуть киевский клуб.

По информации журналиста Виктора Вацко, весной этого года украинский тренер получил невероятное предложение с Ближнего Востока. Реброву предложили невиданный ранее для украинского тренера контракт с финансовой стороны.

Сергей Станиславович тогда отказался и решил, что продолжит тренировать сборную Украины.

Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года, подписав контракт на три года. Этот трехлетний контракт означает, что он будет работать с командой как минимум до июня 2026 года.

