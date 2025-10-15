Источник: Сергей Ребров отклонил невероятное предложение о работе
Тренер мог возглавить команду с Ближнего Востока
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров получил предложение покинуть киевский клуб.
По информации журналиста Виктора Вацко, весной этого года украинский тренер получил невероятное предложение с Ближнего Востока. Реброву предложили невиданный ранее для украинского тренера контракт с финансовой стороны.
Сергей Станиславович тогда отказался и решил, что продолжит тренировать сборную Украины.
Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года, подписав контракт на три года. Этот трехлетний контракт означает, что он будет работать с командой как минимум до июня 2026 года.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слухи об интересе со стороны греческого «Панатинаикоса».
