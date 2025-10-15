ФОТО. Яремчук одним словом обратился к капитану сборной Украины

Украинский форвард Роман Яремчук обратился к капитану национальной сборной Украины Николаю Матвиенко после октябрьских матчей «сине-желтых», где подопечные Сергея Реброва обыграли Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).

Капитан национальной команды Николай Матвиенко поделился эмоциями после октябрьских матчей сборной, написав сообщение в Instagram. В комментарии к Матвиенко «залез» Роман Яремчук, написав только одно слово: «KING».

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.