Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Этого игрока сборной можно сравнить с де Брюйне»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный расхвалил Руслана Малиновского, который ударно провел октябрьские матчи в расположении «сине-желтых» против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1)

Сергей Ребров отказался от классического опорника. А сделал акцент на игрока среднего звена, который может конструировать игру. Ярмолюк хорошо знает и выполняет требования. И Малиновскому было легче дышать.

– Что касается Руслана, то ему, кажется, нужен был только мяч – его заряд на матче был на максимуме.

– Он – профи, заряженный выходит на любую игру. Опыт, квалификация, долго лечился, соскучился по футболу. В сборной давно не было – тактически Руслан провел две встречи на очень высоком уровне.

– Еще два года назад Малиновский не был основным футболистом национальной команды. Что изменилось в игре сборной Украины?

– Это все в прошлом. Сейчас Малиновский стал одной из ключевых цепочек в командной игре. Он всегда был классным футболистом – в Украине, Италии, Франции. От того, что он играет за Дженоа, его качества не снизились. Можно вспомнить отсутствие Ярмоленко, Цыганкова, Зинченко, других полузащитников, однако Руслан вернулся в сборную лидером. Под ту модель, которую выбрал Сергей Ребров на матче, он подошел идеально, роль диспетчера исполнил отлично.

– При том, что у него нет реактивной скорости.

– работает головой. В режиме тотального прессинга, когда нет места, не каждый может себя проявить. Руслана Малиновского можно сравнить с Кевином де Брюйне. Они умеют использовать паузы, когда соперник устал. Это тип умных сильных игроков. Им не всегда нужно открываться на скорости, но они обретают необходимое пространство для маневра. Причем, как вы видели, этого пространства и времени достаточно, чтобы подготовить удар, – сказал Грозный.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.