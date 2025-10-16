Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вернидуб рассказал, как бы поступил на месте Реброва
Вернидуб рассказал, как бы поступил на месте Реброва

Бывший тренер «Кривбасса» – о заменах в матче против Азербайджана

Вернидуб рассказал, как бы поступил на месте Реброва
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб оценил тренерские действия Сергея Реброва в двух последних матчах против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1).

«В игре с исландцами замены, которые сделал Ребров, очень хорошо вошли в игру и сделали этот результат.

Здесь я видел, что где-то на удержание результата в конце играли, поэтому выпустили еще одного центрального защитника (Бондаря – прим.). Я бы заменил Волошина, возможно, Велетень бы вышел, все-таки быстрый футболист. Думал, Довбика поменяют на Ваната, чтобы усилить контргру, те же забегания – эти футболисты быстрые, где-то могло пройти.

А так – главное, что выиграли. После этого что-то говорить… Значит, все правильно тренерский штаб сделал», – сказал Вернидуб.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу Юрий Вернидуб сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
