Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кюрасао – Тринидад и Тобаго. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ
Кюрасао
15.10.2025 02:00 - : -
Тринидад и Тобаго
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
14 октября 2025, 15:06 | Обновлено 14 октября 2025, 15:07
57
0

Кюрасао – Тринидад и Тобаго. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 15 октября и начнется в 02:00 по Киеву

Кюрасао – Тринидад и Тобаго. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

15 октября на Эргилио Хато пройдет матч 4-го тура третьего этапа отборе на чемпионат мира в Центральной и Северной Америке, в котором встретятся национальные сборные Кюрасао и Тринидада и Тобаго. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Кюрасао

Команда не относится даже к региональным лидерам. Скорее наоборот, и даже сейчас, когда получилось заметно прибавить, и сыграть на трех Золотых Кубках КОНКАКАФ из пяти последних, только раз выиграли за все время и лишь однажды вышли в плей-офф. В крайнем розыгрыше, этого года, закончили с парой ничьих и поражений.

В квалификации впервые получилось так долго оставаться в борьбе за выход на мундиаль, и тут нельзя не отметить влияние нынешнего наставника, опытного Дика Адвоката. Более того, в отборе, начав с нулевой ничьей как раз на поле Тринидада, потом смогли выиграть дважды - 3:2 в сентябре с Бермудами и 2:0 в прошлом туре против Ямайки. Если и сейчас победить, можно закрепить свои лидирующие позиции!

Тринидад и Тобаго

Сборная имеет опыт выступлений на чемпионате мира - но только раз, в 2006-м году, и то ограничились одной ничьей при паре поражений. Но в целом она котируется в КОНКАКАФ как представитель второго эшелона - явно ниже тех же США и Мексики, но в целом вполне достойно. В Лиге Наций получается держаться в дивизионе А, правда, в Золотом Кубке уже четырежды кряду вылетали после группового этапа. Даже в этом году на таком турнире ограничились парой ничьих при одном поражении.

В квалификации зато подопечные Дуайта Йорка наконец-то победили, причем сразу 3:0, на поле Бермуд в прошлом туре. Вот только в сентябре был практически провал: 0:0 на своей арене против Кюрасао и 0:2 в Ямайке. Если уступить и сейчас, о мечте поехать на мундиаль можно будет забывать.

Статистика личных встреч

В первых двух очных поединках выигрывали тринидадцы. Но в 2023-м году уже Кюрасао победил 5:3, после чего, в сентябре, ограничились нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что подопечные Адвоката дома добьются успеха. Поверим, что у них получится взять важную победу (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Кюрасао
15 октября 2025 -
02:00
Тринидад и Тобаго
Победа Кюрасао 1.74
сборная Тринидада и Тобаго по футболу сборная Кюрасао по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
