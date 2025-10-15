Квалификация КОНКАКАФ: разгром от Ямайки и встреча лидеров группы
15 октября прошли заключительные матчи четвертого тура
15 октября состоялись заключительные матчи четвертого тура квалификации КОНКАКАФ к чемпионату мира 2026 года.
В группе А состоялась битва двух лидеров квартета – Панамы и Суринама. Команды обменялись голами и сыграли вничью (1:1). В то же время Гватемала благодаря победе над Сальвадором (1:0) приблизилась ко второй позиции.
Сборная Ямайки закрепилась на первом месте в группе B, одержав уверенную победу над Бермудскими Островами (4:0). В параллельном матче Кюрасао и Тринидад и Тобаго не смогли выявить победителя – 1:1.
ЧМ-2026. Квалификация (КОНКАКАФ)
4-й тур, 15 октября
Группа А
Панама – Суринам — 1:1
Голы: Диас, 90+6 — Маргарет, 21
Сальвадор – Гватемала — 0:1
Гол: Сантис, 46
Группа B
Кюрасао – Тринидад и Тобаго — 1:1
Голы: Горре, 19 — Спайсер, 58
Ямайка – Бермудские Острова — 4:0
Голы: Леверок, 24 (автогол), Де Кордова-Рид, 26, Николсон, 35, Ричардс, 76
Турнирная таблица:
События матча
