Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификация КОНКАКАФ: разгром от Ямайки и встреча лидеров группы
ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ
Кюрасао
15.10.2025 02:00 – FT 1 : 1
Тринидад и Тобаго
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
15 октября 2025, 10:58 | Обновлено 15 октября 2025, 11:05
148
0

Квалификация КОНКАКАФ: разгром от Ямайки и встреча лидеров группы

15 октября прошли заключительные матчи четвертого тура

15 октября 2025, 10:58 | Обновлено 15 октября 2025, 11:05
148
0
Квалификация КОНКАКАФ: разгром от Ямайки и встреча лидеров группы
Getty Images/Global Images Ukraine

15 октября состоялись заключительные матчи четвертого тура квалификации КОНКАКАФ к чемпионату мира 2026 года.

В группе А состоялась битва двух лидеров квартета – Панамы и Суринама. Команды обменялись голами и сыграли вничью (1:1). В то же время Гватемала благодаря победе над Сальвадором (1:0) приблизилась ко второй позиции.

Сборная Ямайки закрепилась на первом месте в группе B, одержав уверенную победу над Бермудскими Островами (4:0). В параллельном матче Кюрасао и Тринидад и Тобаго не смогли выявить победителя – 1:1.

ЧМ-2026. Квалификация (КОНКАКАФ)

4-й тур, 15 октября

Группа А

Панама – Суринам — 1:1

Голы: Диас, 90+6 — Маргарет, 21

Сальвадор – Гватемала — 0:1

Гол: Сантис, 46

Группа B

Кюрасао – Тринидад и Тобаго — 1:1

Голы: Горре, 19 — Спайсер, 58

Ямайка – Бермудские Острова — 4:0

Голы: Леверок, 24 (автогол), Де Кордова-Рид, 26, Николсон, 35, Ричардс, 76

Турнирная таблица:

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Tyrese Spicer (Тринидад и Тобаго).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Кеньи Горре (Кюрасао).
По теме:
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
НХЛ. Яркие победы Торонто, Монреаля и Вашингтона, достижение Кросби
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Лучший игрок этой сборной – это сама команда»
ЧМ-2026 по футболу сборная Кюрасао по футболу сборная Тринидада и Тобаго по футболу сборная Ямайки по футболу сборная Панамы по футболу сборная Гватемалы по футболу сборная Суринама по футболу сборная Сальвадора по футболу видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль может присоединиться к игроку сборной Украины за 400 млн евро
Футбол | 15 октября 2025, 11:07 0
Ямаль может присоединиться к игроку сборной Украины за 400 млн евро
Ямаль может присоединиться к игроку сборной Украины за 400 млн евро

В услугах 18-летнего вундеркинда заинтересованы французский ПСЖ и английский «Ман Сити»

Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Футбол | 14 октября 2025, 20:56 29
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам

Проигрыш с минимальным счётом усложняет борьбу в отборочном цикле

Украинец не нужен Турану, но останется в Шахтере из-за высокой зарплаты
Футбол | 15.10.2025, 09:57
Украинец не нужен Турану, но останется в Шахтере из-за высокой зарплаты
Украинец не нужен Турану, но останется в Шахтере из-за высокой зарплаты
Кобин назвал идеального тренера для сборной Украины: «Я считаю, что...»
Футбол | 14.10.2025, 16:24
Кобин назвал идеального тренера для сборной Украины: «Я считаю, что...»
Кобин назвал идеального тренера для сборной Украины: «Я считаю, что...»
Экс-арбитр ФИФА высказался о отмененном голе Волошина в ворота Азербайджана
Футбол | 14.10.2025, 18:35
Экс-арбитр ФИФА высказался о отмененном голе Волошина в ворота Азербайджана
Экс-арбитр ФИФА высказался о отмененном голе Волошина в ворота Азербайджана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 237
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 119
Футбол
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
14.10.2025, 07:41 1
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас тяжело выехать из Украины. Я не знаю, в каком он состоянии»
РЕБРОВ: «Сейчас тяжело выехать из Украины. Я не знаю, в каком он состоянии»
13.10.2025, 10:10
Футбол
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
14.10.2025, 23:17
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем