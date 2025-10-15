Квалификация КОНКАКАФ: разгром от Ямайки и встреча лидеров группы

15 октября состоялись заключительные матчи четвертого тура квалификации КОНКАКАФ к чемпионату мира 2026 года.

В группе А состоялась битва двух лидеров квартета – Панамы и Суринама. Команды обменялись голами и сыграли вничью (1:1). В то же время Гватемала благодаря победе над Сальвадором (1:0) приблизилась ко второй позиции.

Сборная Ямайки закрепилась на первом месте в группе B, одержав уверенную победу над Бермудскими Островами (4:0). В параллельном матче Кюрасао и Тринидад и Тобаго не смогли выявить победителя – 1:1.

ЧМ-2026. Квалификация (КОНКАКАФ)

4-й тур, 15 октября

Группа А

Панама – Суринам — 1:1

Голы: Диас, 90+6 — Маргарет, 21

Сальвадор – Гватемала — 0:1

Гол: Сантис, 46

Группа B

Кюрасао – Тринидад и Тобаго — 1:1

Голы: Горре, 19 — Спайсер, 58

Ямайка – Бермудские Острова — 4:0

Голы: Леверок, 24 (автогол), Де Кордова-Рид, 26, Николсон, 35, Ричардс, 76

Турнирная таблица: