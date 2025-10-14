Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Анхель Торрес скоро вернется к тренировкам
Новичок киевского «Динамо» Анхель Торрес вскоре вернется на поле.
По информации источника, у Торреса восстановление после разрыва мышцы передней поверхности бедра продвигается медленнее, чем ожидалось. Впрочем, на этой неделе колумбиец уже начал беговые упражнения, а на следующей должен вернуться к занятиям с командой.
Колумбиец присоединился к киевскому клубу в мае 2025 года. Большую часть времени лечился от травм и успел в этом сезоне сыграть только один матч.
Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на то, что вингер Анхель Торрес провел первый официальный матч за «Динамо».
