Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 октября 2025, 23:44 |
413
0

Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо

Анхель Торрес скоро вернется к тренировкам

14 октября 2025, 23:44
413
0
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
ФК Динамо. Анхель Торрес

Новичок киевского «Динамо» Анхель Торрес вскоре вернется на поле.

По информации источника, у Торреса восстановление после разрыва мышцы передней поверхности бедра продвигается медленнее, чем ожидалось. Впрочем, на этой неделе колумбиец уже начал беговые упражнения, а на следующей должен вернуться к занятиям с командой.

Колумбиец присоединился к киевскому клубу в мае 2025 года. Большую часть времени лечился от травм и успел в этом сезоне сыграть только один матч.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на то, что вингер Анхель Торрес провел первый официальный матч за «Динамо».

По теме:
ФОТО. Вернулись игроки сборной Украины. Шахтер провел еще одну тренировку
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Жоэль МАЙЯ: «Очень рад, что могу играть рядом с ними»
Анхель Торрес Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
