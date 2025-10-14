«Малиновский и Гуцуляк спасают Реброва». Реакция фанов на матч Украины
Подопечные Сергея Реброва в напряженной борьбе обыграли сборную Азербайджана
В понедельник, 13 октября, сборная Украины провела матч квалификации к ЧМ-2026. Команда Сергея Реброва со счетом 2:1 обыграла сборную Азербайджана.
Сборная Украины открыла счет на 30-й минуте. Алексей Гуцуляк переправил мяч в ворота после подачи Руслана Малиновского.
Азербайджан отыгрался в компенсированное к первому тайму время. Но сборная Украины смогла вырвать победу благодаря голу Малиновского.
ℙ𝕒𝕥𝕣𝕚𝕔𝕚𝕒𝕟: Поздравляю всех фанатов сборной Украины с победой, могли лучше и забивать могли больше, но главное, что взяли три очка.
Bohdan: Малиновский и Гуцуляк спасают Реброва последние 2 матча.
Світозар: В конце было «кто выше бьет – тот лучше играет».
Олег: Не пойму, если Ребров не вызовет Синчука на матчи ноября. При таком мертвом правом фланге даже такой молодой игрок будет очень полезен.
Oleg: А Довбик украинец или азербайджанец, не могу понять, за какую команду он играет.
O D: Играть на удержание с Азербайджаном – это сильно.
Артем: А когда нам легко? Садишься смотреть сборную и не знает, чего ждать.
Юра: Грохнем Францию 0-3 в Париже и выходим на первое место, а вы здесь нити за францами глорили.
Дмитрий: Тем временем Кабо-Верде уже едет на ЧМ...
Богдан Тимчук: Борьба до последнего, интересная игра без скучного автобуса и сухой игры. Браво.
