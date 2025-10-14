«Малиновский и Гуцуляк спасают Реброва». Реакция фанов на матч Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
14 октября 2025, 12:19 |
Подопечные Сергея Реброва в напряженной борьбе обыграли сборную Азербайджана

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 13 октября, сборная Украины провела матч квалификации к ЧМ-2026. Команда Сергея Реброва со счетом 2:1 обыграла сборную Азербайджана.

Сборная Украины открыла счет на 30-й минуте. Алексей Гуцуляк переправил мяч в ворота после подачи Руслана Малиновского.

Азербайджан отыгрался в компенсированное к первому тайму время. Но сборная Украины смогла вырвать победу благодаря голу Малиновского.

ℙ𝕒𝕥𝕣𝕚𝕔𝕚𝕒𝕟: Поздравляю всех фанатов сборной Украины с победой, могли лучше и забивать могли больше, но главное, что взяли три очка.

Bohdan: Малиновский и Гуцуляк спасают Реброва последние 2 матча.

Світозар: В конце было «кто выше бьет – тот лучше играет».

Олег: Не пойму, если Ребров не вызовет Синчука на матчи ноября. При таком мертвом правом фланге даже такой молодой игрок будет очень полезен.

Oleg: А Довбик украинец или азербайджанец, не могу понять, за какую команду он играет.

O D: Играть на удержание с Азербайджаном – это сильно.

Артем: А когда нам легко? Садишься смотреть сборную и не знает, чего ждать.

Юра: Грохнем Францию ​​0-3 в Париже и выходим на первое место, а вы здесь нити за францами глорили.

Дмитрий: Тем временем Кабо-Верде уже едет на ЧМ...

Богдан Тимчук: Борьба до последнего, интересная игра без скучного автобуса и сухой игры. Браво.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Руслан Малиновский Алексей Гуцуляк Сергей Ребров
Сергей Турчак Источник: Telegram
