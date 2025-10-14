Алиев отреагировал на победу сборной Украины в матче с Азербайджаном

В понедельник, 13 октября, состоялся матч четвертого тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Азербайджана. Подопечные Сергея Реброва одолели соперника с минимальным счетом 2:1.

После завершения этого противостояния своими эмоциями от игры и результата «сине-желтых» поделился бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев:

– Александр, почему, на твой взгляд, матч против Азербайджана получился настолько нервным?

– Потому что сборная Украины под занавес встречи хотела удержать преимущество. Хотя команда и контратаковать не забывала. Однако это уже не важно, главное, что у нас в копилке три очка. И мы продолжаем находиться среди претендентов на путевку на чемпионат мира.

– По большому счету, мы должны были закрывать игру еще до перерыва.

– Что я могу сказать. В некоторых моментах не повезло, а где-то и точность ударов подвела, – отреагировал Алиев.

После четырех сыгранных туров лидером группы D осталась сборная Франции, которая набрала десять баллов. Украинская команда разместилась на второй позиции, в активе «сине-желтых» семь очков. Дальше идут Исландия (четыре балла) и Азербайджан (один).