Украина. Премьер лига
14 октября 2025, 13:50 | Обновлено 14 октября 2025, 14:02
Шовковский узнал плохие новости. У украинца с Динамо возникли проблемы

Кристиан Биловар продолжает восстанавливаться от травмы

ФК Динамо. Кристиан Биловар

Футболист «Динамо» Кристиан Биловар получил травму в матче против «Металлиста 1925» и сразу был заменен.

По информации источника, ситуация с украинцем не простая. Ему нужно лечить разрыв мышцы и еще дней десять быть на домашнем режиме. Поэтому футболист, вероятно, пропустит следующий матч отечественного чемпионата против «Зари».

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что скоро от травмы может восстановиться защитник клуба Денис Попов, который из-за повреждения пропустил уже пять поединков.

