Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что скоро после травмы может восстановиться защитник клуба Денис Попов.

«Я вижу, что у нас случаются травмы – такое бывает в футболе. Надеюсь, что Попов скоро вернется, ведь он уже начинает работать», – сказал тренер.

Попов из-за травмы пропустил семь матчей подряд.

5 октября в центральном поединке восьмого тура Украинской Премьер-лиги сыграли «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков. Харьковский клуб сравнял счет по ходу второго тайма и удержал ничью – 1:1.