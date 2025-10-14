Украина. Премьер лига14 октября 2025, 00:47 |
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Шовковский рассказал, что Денис Попов может скоро восстановиться после травмы
14 октября 2025, 00:47 |
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что скоро после травмы может восстановиться защитник клуба Денис Попов.
«Я вижу, что у нас случаются травмы – такое бывает в футболе. Надеюсь, что Попов скоро вернется, ведь он уже начинает работать», – сказал тренер.
Попов из-за травмы пропустил семь матчей подряд.
5 октября в центральном поединке восьмого тура Украинской Премьер-лиги сыграли «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков. Харьковский клуб сравнял счет по ходу второго тайма и удержал ничью – 1:1.
