Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 октября 2025, 00:47 |
Шовковский рассказал, что Денис Попов может скоро восстановиться после травмы

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что скоро после травмы может восстановиться защитник клуба Денис Попов.

«Я вижу, что у нас случаются травмы – такое бывает в футболе. Надеюсь, что Попов скоро вернется, ведь он уже начинает работать», – сказал тренер.

Попов из-за травмы пропустил семь матчей подряд.

5 октября в центральном поединке восьмого тура Украинской Премьер-лиги сыграли «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков. Харьковский клуб сравнял счет по ходу второго тайма и удержал ничью – 1:1.

Александр Шовковский Денис Попов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Дмитрий Олейник Источник: FootballHub
