Таблицы ЧЕ U21. Англия забила лишь 1 гол Андорре, Франция отгрузила 6 штук
13 октября было сыграно два матча квалификации чемпионата Европы 2027 U-21
Англия забила лишь 1 гол Андорре (1:0), отличился Тайрик Джордж на 41-й минуте.
Франция отгрузила 6 мячей в ворота Эстонии (6:1), голы забили: Матис Тель, Джауи Сиссе, Эли Крупи (дубль), Вильсон Одобер (дубль).
Англия одержала третью победу, Франция выиграла два матча. Обе команды идут без потерь в своих группах квалификации ЧЕ U-21.
Чемпионат Европы 2027 U-21
13 октября 2025
Англия – Андорра – 1:0
Гол: Тайрик Джордж, 41
Франция – Эстония – 6:1
Голы: Матис Тель, 9, Джауи Сиссе, 12, Эли Крупи, 49, 86, Вильсон Одобер, 63, 79 – Тони Варьюнд, 45+3
Турнирные таблицы
События матча
