Таблицы ЧЕ U21. Англия забила лишь 1 гол Андорре, Франция отгрузила 6 штук

13 октября было сыграно два матча квалификации чемпионата Европы 2027 U-21

Англия забила лишь 1 гол Андорре (1:0), отличился Тайрик Джордж на 41-й минуте.

Франция отгрузила 6 мячей в ворота Эстонии (6:1), голы забили: Матис Тель, Джауи Сиссе, Эли Крупи (дубль), Вильсон Одобер (дубль).

Англия одержала третью победу, Франция выиграла два матча. Обе команды идут без потерь в своих группах квалификации ЧЕ U-21.

Чемпионат Европы 2027 U-21

13 октября 2025

Англия – Андорра – 1:0

Гол: Тайрик Джордж, 41

Франция – Эстония – 6:1

Голы: Матис Тель, 9, Джауи Сиссе, 12, Эли Крупи, 49, 86, Вильсон Одобер, 63, 79 – Тони Варьюнд, 45+3

Турнирные таблицы