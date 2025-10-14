Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Он вытащил сборную Украины за уши»
Чемпионат мира
14 октября 2025, 12:16 | Обновлено 14 октября 2025, 12:43
Агент отреагировал на минимальную победу национальной сборной Украины над Азербайджаном

Getty Images/Global Images Ukraine.

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло отреагировал на минимальную победу национальной сборной Украины над Азербайджаном (2:1) в четвертом туре отборочного этапа в ЧМ-2026.

«Ожидается тяжелый матч. Надо отдать должное азербайджанцам. Оказали серьезное сопротивление, и надо признать, смотрелись неплохо.

К нам вовремя вернулся Малиновский. Был лучшим в двух матчах, вытащил сборную, можно сказать, за уши. Хочу отметить хорошую игру в атаке наших фланговых защитников. Сборная Украины выглядела сбалансированно.

Есть результат, а это самое главное. Можно предъявлять претензии к отдельным игрокам, но в целом по самоотдаче болельщикам грех жаловаться. Сборная не блестит, но выгрызает нужные очки. Жизнь продолжается. Всем добра, слава Украине», – написал Заховайло.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.

Леоненко назвал лучшего игрока в составе Динамо после матча сборной Украины
«Никто не отбирает». Экс-форвард Шахтера раскритиковал сборную Украины
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Очень устал, но рад, что удалось победить»
Олег Вахоцкий
