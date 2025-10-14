Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Он вытащил сборную Украины за уши»

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло отреагировал на минимальную победу национальной сборной Украины над Азербайджаном (2:1) в четвертом туре отборочного этапа в ЧМ-2026.

«Ожидается тяжелый матч. Надо отдать должное азербайджанцам. Оказали серьезное сопротивление, и надо признать, смотрелись неплохо.

К нам вовремя вернулся Малиновский. Был лучшим в двух матчах, вытащил сборную, можно сказать, за уши. Хочу отметить хорошую игру в атаке наших фланговых защитников. Сборная Украины выглядела сбалансированно.

Есть результат, а это самое главное. Можно предъявлять претензии к отдельным игрокам, но в целом по самоотдаче болельщикам грех жаловаться. Сборная не блестит, но выгрызает нужные очки. Жизнь продолжается. Всем добра, слава Украине», – написал Заховайло.

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.