ВИДЕО. Президент Барселоны принял участие в «Игре в кальмара»
Жоан Лапорта умеет веселиться...
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта стал героем испанского шоу, приняв участие в забавной игре, вдохновленной сериалом «Игра в кальмара».
Во время эфира 3Cat Лапорта говорил о клубе, но внимание зрителей привлек именно его игровой момент.
В формате «Красный свет / Зеленый свет» участники могли двигаться только тогда, когда ведущие не смотрели.
Президент «Барсы» активно участвовал, улыбался и в конце добрался до ведущей, что вызвало смех в студии.
Ідіот
