ВИДЕО. Президент Барселоны принял участие в «Игре в кальмара»

Жоан Лапорта умеет веселиться...

X. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта стал героем испанского шоу, приняв участие в забавной игре, вдохновленной сериалом «Игра в кальмара».

Во время эфира 3Cat Лапорта говорил о клубе, но внимание зрителей привлек именно его игровой момент.

В формате «Красный свет / Зеленый свет» участники могли двигаться только тогда, когда ведущие не смотрели.

Президент «Барсы» активно участвовал, улыбался и в конце добрался до ведущей, что вызвало смех в студии.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
