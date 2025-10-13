Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов и теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 13 до 19 октября.
Мужчины
М25 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotels Tours By FTT
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Константин Аксенов (Украина) – Фредрик Сульхайм (Норвегия, 9) – 0:6, 4:6
Парный разряд, первый круг
- Сергей Бетов и Даниил Остапенков (4) – Беньямин Ханнестад (Дания) и Эрик Ваншельбойм (Украина) – ТВА
М25 Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия – грунт), Fortevilage ITF Trophy
Одиночный разряд, первый круг
- Александр Овчаренко (Украина, 6) – Майкель де Кром (Нидерланды) – 6:2, 6:4
Одиночный разряд, второй круг
- Александр Овчаренко (Украина, 6) – Мануэль Мацца (Италия) или Фаусто Табакко (Италия) – ТВА
Парный разряд, первый круг
- Якопо Антонелли и Микеле Мекарелли (Италия) – Майкель де Кром (Нидерланды) и Александр Овчаренко (Украина, 6) – ТВА
М15 Эраклион, (Греция – хард)
Одиночный разряд, первый круг
- Виктор Калацис (Греция, уайлд-кард) – Георгий Кравченко (Украина, 7) – 14:10, не ранее 14:00
Парный разряд, первый круг
- Алекс Кобелт и Тарас Мостный (США) – Иржи Чижек (Чехия) и Георгий Кравченко (Украина) – 14.10, не ранее 17:30
М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotels Tours By FTT
Одиночный разряд, первый круг
- Владислав Орлов (Украина, 1) – Йонас Кучера (Чехия) – ТВА
- Антон Мухтарулин (Украина, уайлд-кард) – Анас Беннур (Тунис, уайлд-кард) – ТВА
Парный разряд, первый круг
- Джо Купер (Великобритания) и Владислав Орлов (Украина) – Сезар Бушелагем (Франция) и Чираг Духан (Индия, 2) – 14.10, не ранее 11:30
М15, Кастельон (Испания – грунт)
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Ориоль Фонт (Испания) – Александр Токарь (Украина) – 13.10, 14:30
- Артем Худа (Украина) – Педро Монтеро Николау (Испания, уайлд-кард) – 13:10, не ранее 17:00
Парный разряд, первый круг
- Артем Худа и Александр Токарь (Украина) – Кирилл Мишкин и Виталий Швец – ТВА
М15, Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 17 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, первый круг
- Вадим Урсу (Украина, 1) – ТВА
- ТВА – Дмитрий Ковкин (Украина, уайлд-кард)
- Юрий Джавакян (Украина, 3) – Карим Ибрахим (Египет) – ТВА
Парный разряд, первый круг
- Юрий Джавакян и Вадим Урсу (Украина, 3) – Ларс Ареггер (Швейцария) и Никлас Вальднер (Австрия) – 14.10, не ранее 12:30
- Кристиан Кампезе (Италия) и Владимир Ужиловский (Украина) – Максим Шин (Узбекистан) и Вадим Манукян – 14.10, не ранее 14:00
М15 Вилле-ле-Нанси (Франция – хард, зал), Crislal Laser Open
Одиночный разряд, первый круг
- Тимур Бельдюгин (Украина) – Симон Ревенло (Франция) – ТВА
Парный разряд, первый круг
- Дин Турнер и Ноа Турнер (Германия) – Тимур Бельдюгин (Украина) и Николас Ифи (Бельгия) – 14.10, не ранее 12:00
Женщины
W100 Лас-Франкесас-даль-Вальес (Испания – хард)
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Инес Иббу (Алжир) – Надежда Колб (Украина, 14) – 7:5, 3:6, 3:6
Одиночній разряд, квалификация, второй круг
- Георгина Гарсия Перес (Испания, уайлд-кард) – Надежда Колб (Украина, 14) – 6:4, 6:0
Одиночный разряд, первый круг
- Ная Беркоэчеа (Франция) – Дарья Снигур (Украина, 8) – ТВА
- Анастасия Соболева (Украина) – Лукреция Стефанини (Италия, 3) – ТВА
Парный разряд
- Наима Карамоко (Швейцария) и Юстина Микульскюте (Литва, 3) – Марина Колб и Надежда Колб (Украина) – ТВА
W100 Макон (США – хард), Mercer Tennis Classic
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Анастасия Лопата (Украина, 2) – Заира Кларк (США, уайлд-кард) – 6:3, 6:2
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Анастасия Лопата (Украина, 2) – Джессика Фалла (США, 10) – ТВА
W75 Кинта-ду-Лагу (Португалия – хард), The Campus Carby VW Ladies Open
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Полина Исакова (Украина) – Михаэла Байерлова (Чехия, 14) – 6:3, 6:1
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Ясмин Мансури (Франция, 1) – Полина Исакова (Украина) – 6:2, 7:6 (7:2)
Парный разряд, первый круг
- Каролин Ансари (США) и Стефани Фиссхер (Нидерланды) – Сара Дааветтила (США) и Полина Исакова (Украина) – 14.10
W50 Шербур (Франция – хард, зал), Open Feminin 50
Одиночный разряд, первый круг
- Вероника Подрез (Украина) – ТВА
W35 Бейкерсфилд, Калифорния (США – хард), Women's Tennis Open
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Эмма Черни (США, 6) – Юлия Жительная (Украина) – 13.10
W15 Монастир (Тунис – Хард), Magic Hotels Tours By FTT
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Мария Лазаренко (Украина, 2) – Кристина Пауль (Швейцария) – 7:5, 3:6, 10:7
Одиночный разряд, квалификация, третий круг
- Мария Лазаренко (Украина, 2) – Ника Хуркач (Польша, 11) – 14.10
Одиночный разряд, первый круг
- Елизавета Котляр (Украина, 1) – Амелия Пашун (Польша) – ТВА
Парный разряд, первый круг
- Меган Найт (Великобритания) и Елизавета Котляр (Украина) – Виктория Лазарова (Болгария) и Мартына Заремба (Польша) – 14.10
W15 Эссен (Германия – хард, зал)
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Агата Препшлова (Чехия) – Анна Бурчак (Украина, 14) – 1:6, 2:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Филиппа Пройгшат (Германия, 5) – Анна Бурчак (Украина, 14) – 4:6, 4:6
Одиночный разряд, первый круг
- Анастасия Фирман (Украина) – Каролина Моччиа (Италия) – 6:4, 6:3
- Катерина Лазаренко (Украина, 4) – Пиа Префке (Германия) – 14.10, 12:00
- Наталия Крочкова (Словакия) – Анна Бурчак (Украина) – 14.10, 12:00
Одиночный разряд, второй круг
- Анастасия Фирман (Украина) – Шарлотта ван Зоннефелд (Нидерланды) или Маделлеф Хахеман (Нидерланды) – ТВА
Парный разряд, первый круг
- Анастасия Мозгалева и Жулия Агилар (Бразилия) – Катерина Лазренко (Украина) и Виктория Поле (Германия) – ТВА
Парный разряд, второй круг
- Йоси Демс (Германия) и Анастасия Фирман (Украина, 1) – Наталия Крочкова (Словакия) и Ами Суха (Чехия) или Леони Шукнгехт и Люция Шукнехт (Германия) – ТВА
W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 17 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Дарья Волкова (Украина) – Элена Франчезе (Италия) – 6:7 (11:13), 2:6
Парный разряд, первый круг
- Ашмитха Исварамуртхи (Индия) и Дарья Волкова (Украина) – Елена Грекул (Украина) и Сарафина Ханен (Дания) – 14.10, не ранее 13:30
- Хания Абуэльсаад и Ая Эль Саед (Египет) – Майя Павельска (Польша) и Адриана Ткаченко (Украина, 4) – 14.10, не ранее 14:30
