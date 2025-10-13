Шесть игроков сборной Украины рискуют пропустить матч отбора против Франции

Сборная Украины сыграет против команды из Азербайджана в поединке четвертого тура группы D в квалификации ЧМ-2026, который состоится 13 октября.

Команды выйдут на поле стадиона «Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego» в польском Кракове, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Сразу шесть игроков имеют в своем пассиве по одной желтой карточке и находятся под угрозой дисквалификации, если в поединке с Азербайджаном заработают второе предупреждение. Это защитники Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, полузащитники Николай Шапаренко, Олег Очеретько, Иван Калюжный.

Еще один игрок – Александр Зинченко – из-за травмы не приехал в расположение сборной, поэтому желтая карточка в будущем поединке национальной команды ему не грозит. В случае, если кто-то из вышеперечисленных футболистов будет наказан арбитром, то не сможет сыграть в пятом туре против Франции в гостевом матче.

На данный момент лидером группы D является как раз команда Франции, которая набрала девять баллов. Четыре очка в активе сборной Украины, три балла заработала Исландии, один – Азербайджан.