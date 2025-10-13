ОЧЕРЕТЬКО: «Забить гол за сборную – это была детская мечта»

Полузащитник сборной Украины Олег Очеретько прокомментировал победу над Исландией (5:3) в матче квалификации чемпионата мира 2026:

«Настроение было боевое, потому что мы знали, что нам нужно было выигрывать. Нам могла помочь только победа, так что все готовились только к бою.

С первых минут мы должны были показать, что мы готовы к каждой борьбе на футбольном поле.

Все были заряжены, чтобы забить еще один гол, еще один. Не было в глазах того, что мы пропустили гол и не сможем выиграть эту игру.

Забить гол за сборную Украины – это гордость. Это моя детская мечта забивать за национальную сборную, да еще и в таком матче. Очень прекрасный миг в моей жизни».