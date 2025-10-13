ФОТО. Максимальная концентрация. Сборная Украины прогулялась по Кракову

Национальная сборная Украины в понедельник, 13 октября, проведет номинально домашний матч четвертого тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года, где соперником подопечных Сергея Реброва будет сборная Азербайджана.

Утром понедельника игроки и тренерский штаб национальной команды прогулялись по улицам живописного Кракова, не отказывая фанатам в желании сделать фото с представителями национальной команды.

Матч Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей.

ФОТО. Максимальная концентрация. Сборная Украины прогулялась по улицам Кракова