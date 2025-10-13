Вот это поворот! Флик хочет покинуть Барселону из-за поступка суперзвезды

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик готов покинуть каталонский клуб.

По информации испанских СМИ, в недавнем матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:2) Ламин Ямаль опоздал на тренировку. В команде действует правило – что в таком случае игрок не выходит в стартовом составе. Это и планировал сделать Флик, но из-за давления руководства клуба он был вынужден выпустить Ламина в старте.

Флик не забыл этот момент и теперь серьезно рассматривает уход из клуба. В «Барселоне» на место немецкого тренера есть три кандидата – Силвиньо, Жулиано Беллетти и Джованни ван Бронкхорст.