Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вторая лига. 13-й тур, 13 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Реал Фарма
13.10.2025 12:00 – перерыв 1 : 1
Буковина-2
Украина. Вторая лига
13 октября 2025, 12:30 |
Смотрите 13 октября видеотрансляции матчей 13-го тура Второй лиги

ФК Нива Винница

13 октября состоятся четыре матча 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 13-й тур, 13 октября 2025

  • 12:00. «Реал Фарма» – «Буковина»
  • 12:30. «Александрия-2» – «Чайка»
  • 14:30. «Колос-2» – «Черноморец-2»
  • 15:00. «Куликов-Белка» – «Нива» Винница

События матча

10’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Буковина-2.
7’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Реал Фарма.
