13.10.2025 12:00 – перерыв 1 : 1
Украина. Вторая лига13 октября 2025, 12:30 |
99
0
Вторая лига. 13-й тур, 13 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 октября видеотрансляции матчей 13-го тура Второй лиги
13 октября 2025, 12:30 |
99
0
13 октября состоятся четыре матча 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE
Вторая лига. 13-й тур, 13 октября 2025
- 12:00. «Реал Фарма» – «Буковина»
- 12:30. «Александрия-2» – «Чайка»
- 14:30. «Колос-2» – «Черноморец-2»
- 15:00. «Куликов-Белка» – «Нива» Винница
События матча
10’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Буковина-2.
7’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Реал Фарма.
