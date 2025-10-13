Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яркий камбек Александрии-2. Результаты матчей 13-го тура Второй лиги
Вторая лига
Реал Фарма
13.10.2025 12:00 – FT 2 : 2
Буковина-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
13 октября 2025, 17:21 |
139
0

Яркий камбек Александрии-2. Результаты матчей 13-го тура Второй лиги

В группах А и Б прошли по два поединка

13 октября 2025, 17:21 |
139
0
Яркий камбек Александрии-2. Результаты матчей 13-го тура Второй лиги
ФК Александрия

В понедельник, 13 октября, во Второй лиге состоялись матчи 13-го тура. Команды провели четыре поединка.

«Александрия-2» на своем поле принимала «Чайку». На 90-й минуте хозяева проигрывали 0:1. Но голы Дмитрия Черныша и Ярослава Базаева принесли «Александрии-2» три очка.

«Колос-2» принимал «Черноморец-2». Команда из Ковалевки одержала победу со счетом 2:0.

Вторая лига. 13-й тур, 13 октября

Реал Фарма – Буковина-2 – 2:2

Голы: Фабер, 8, Славинский, 71 – Князев, 11 (пенальти), Савин, 77

Александрия-2 – Чайка – 2:1

Голы: Черныш, 90, Базаев, 90+3 (пенальти) – Куделин, 47

Колос-2 – Черноморец-2 – 2:0

Голы: Колесник, 58, Басов, 69

Нива Винница – Куликов-Белка – 0:2

Голы: Шарабура, 27, Волков, 47

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Реал Фарма – Буковина-2

Александрия-2 – Чайка

Колос-2 – Черноморец-2

Нива Винница – Куликов-Белка

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Савин (Буковина-2).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Сава Славинский (Реал Фарма).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Князев (Буковина-2).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Фабер (Реал Фарма).
По теме:
Прикарпатье – Черноморец – 1:1. Снова красная. Видео голов и обзор матча
БАБИЧ: «Команду тренирует Куценко, но действующий контракт – у меня»
БАРТУЛОВИЧ: «У нас впереди очень важные и тяжелые матчи»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Реал Фарма Одесса Буковина-2 Черновцы Александрия-2 Чайка Петропавловская Борщаговка Колос-2 Ковалевка Черноморец-2 Одесса Нива Винница Куликов-Белка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стиль – ничто, результат – все
Футбол | 13 октября 2025, 11:23 62
Стиль – ничто, результат – все
Стиль – ничто, результат – все

Алексей Сливченко считает, что болельщики сборной Украины должны забыть о «багаже Шевченко»

Северная Ирландия – Германия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 13 октября 2025, 18:55 0
Северная Ирландия – Германия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Северная Ирландия – Германия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 13 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Футбол | 12.10.2025, 20:45
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
Другие виды | 13.10.2025, 09:51
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Футбол | 13.10.2025, 00:02
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 13
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем