Яркий камбек Александрии-2. Результаты матчей 13-го тура Второй лиги
В группах А и Б прошли по два поединка
В понедельник, 13 октября, во Второй лиге состоялись матчи 13-го тура. Команды провели четыре поединка.
«Александрия-2» на своем поле принимала «Чайку». На 90-й минуте хозяева проигрывали 0:1. Но голы Дмитрия Черныша и Ярослава Базаева принесли «Александрии-2» три очка.
«Колос-2» принимал «Черноморец-2». Команда из Ковалевки одержала победу со счетом 2:0.
Вторая лига. 13-й тур, 13 октября
Реал Фарма – Буковина-2 – 2:2
Голы: Фабер, 8, Славинский, 71 – Князев, 11 (пенальти), Савин, 77
Александрия-2 – Чайка – 2:1
Голы: Черныш, 90, Базаев, 90+3 (пенальти) – Куделин, 47
Колос-2 – Черноморец-2 – 2:0
Голы: Колесник, 58, Басов, 69
Нива Винница – Куликов-Белка – 0:2
Голы: Шарабура, 27, Волков, 47
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Реал Фарма – Буковина-2
Александрия-2 – Чайка
Колос-2 – Черноморец-2
Нива Винница – Куликов-Белка
События матча
