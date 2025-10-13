Яркий камбек Александрии-2. Результаты матчей 13-го тура Второй лиги

В понедельник, 13 октября, во Второй лиге состоялись матчи 13-го тура. Команды провели четыре поединка.

«Александрия-2» на своем поле принимала «Чайку». На 90-й минуте хозяева проигрывали 0:1. Но голы Дмитрия Черныша и Ярослава Базаева принесли «Александрии-2» три очка.

«Колос-2» принимал «Черноморец-2». Команда из Ковалевки одержала победу со счетом 2:0.

Вторая лига. 13-й тур, 13 октября

Реал Фарма – Буковина-2 – 2:2

Голы: Фабер, 8, Славинский, 71 – Князев, 11 (пенальти), Савин, 77

Александрия-2 – Чайка – 2:1

Голы: Черныш, 90, Базаев, 90+3 (пенальти) – Куделин, 47

Колос-2 – Черноморец-2 – 2:0

Голы: Колесник, 58, Басов, 69

Нива Винница – Куликов-Белка – 0:2

Голы: Шарабура, 27, Волков, 47

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Реал Фарма – Буковина-2

Александрия-2 – Чайка

Колос-2 – Черноморец-2

Нива Винница – Куликов-Белка