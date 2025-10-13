Полузащитник сборной Азербайджана: Украина? Сделаем все, что в наших силах

Полузащитник национальной сборной Азербайджана Абдулла Хайбулаев поделился эмоциями накануне матча против национальной сборной Украины в отборе к чемпионату мира 2026 года.

«В нашей группе нет лёгких соперников. Против всех тяжело играть. Усталость, конечно, присутствует. Украина? Мы сделаем все, что в наших силах. Конечно, мы будем бороться до конца», – сказал футболист.

Поединок четвертого тура отбора к чемпионату мира 2026 между Азербайджаном и Украиной состоится в понедельник, 13 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей.