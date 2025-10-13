Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спаллетти назвал лучших игроков, которых он тренировал
13 октября 2025, 09:02
Специалист назвал свою символическую сборную футболистов

Спаллетти назвал лучших игроков, которых он тренировал
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Итальянский специалист Лучано Спаллетти назвал свою символическую сборную футболистов, с которыми он работал.

По словам 66-летнего тренера, лучшим вратарем является поляк Войцех Щенсны, а нападающим – босниец Эдин Джеко.

Лучшими защитниками Спаллетти назвал Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Кристиана Киву, Марека Янкуловски. Среди топ-хавбеков фигурируют Давид Писарро, Даниэле де Росси, Мохамед Салах, Франческо Тотти, Хвича Кварацхелия, передает канал Sky Sport.

66-летний Спаллетти с начала июня 2025 года остается без работы после ухода с должности рулевого сборной Италии.

За свою тренерскую карьеру специалист возглавлял «Интер», «Наполи», «Рому», «Удинезе», «Сампдорию», «Венецию», «Эмполи». В 2023 году Спаллетти был введен в Зал славы итальянского футбола.

Ранее сообщалось, что боссы «Аль-Иттихада» проявляют интерес к Спаллетти. Саудовский клуб активно ищет нового главного тренера.

Лучано Спаллетти Войцех Щенсны Эдин Джеко Джованни Ди Лоренцо Калиду Кулибали Кристиан Киву Мохамед Салах Франческо Тотти
Оксана Баландина Источник: Sky Sport Italia
