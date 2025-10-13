Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мне кажется, они самые сильные. Было очень сложно»
Украина. Премьер лига
13 октября 2025, 10:47 |
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мне кажется, они самые сильные. Было очень сложно»

Бывший игрок Динамо назвал пару лучших центральных защитников

13 октября 2025, 10:47 |
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко назвал лучшую пару центральных защитников, которая играла в УПЛ.

«Дирявка/Беженар или Михалик/Хачериди, кто-то из них. Если выбирать одну пару, то Бежик и Дирявка. Мне кажется, они самые сильные. Бежик для меня был самым неудобным защитником. От него было очень сложно убегать и обводить. Просто великолепный центральный защитник! Они прекрасно понимали друг друга с Дирявкой. Мне было очень сложно забивать Днепру.

Хачериди и Михалик тоже серьезная пара. Они вторые после Бежика и Дирявки», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

Сергей Беженар Сергей Дирявка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Евгений Хачериди Тарас Михалик Динамо Киев Днепр
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс
