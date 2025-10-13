Александр СЫТНИК: «Нашей команде не хватило фарта и ресурса»

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Сытник оценил выступление команды в 1-м квалификационном раунде чемпионата Европы.

– Александр, какова, по вашему мнению, главная причина неудачного результата в квалификации Евро?

– Первый матч против Черногории, в котором была зафиксирована ничья. Мы были обязаны выиграть этот поединок. Команда создала множество моментов, но смогла реализовать только один. В итоге эта ничья повлияла в будущем на расклад сил в нашей группе.

– В вашей тренерской практике было что-то подобное, когда из 20 ударов только один достиг цели?

– Нашу игру усилили замены. Ребята добавили интенсивности. Но, на мой взгляд, на плохую реализацию моментов повлияла спешка. Сначала, когда нужно было отыгрываться. А потом, когда нужно было забить победный мяч. К тому же чувствовалась нервозность дебютного матча на турнире. И это чрезмерное желание забить захлестнуло, ребятам не хватало спокойствия, хладнокровия. А что касается непосредственно вашего вопроса, то подобные случаи были. Но опять же, Фортуна была не на нашей стороне.

– Эта ничья в негативном плане стала ключевой для сборной Украины?

– Да. Тем более, никто не мог предположить, что в следующем туре Италия при безоговорочном преимуществе проиграет той же Черногории, которая попала в ворота дважды и выиграла – 2:1. В том поединке было много вопросов к арбитру, который не удалил черногорского игрока, записав карточку на другого футболиста. Итальянцы подавали протест, но ничего не решилось. В Эстонии были дни Черногории. Также непонятное судейство было и в нашем матче против Италии. Может, хотелось загладить вину перед апеннинцами.

– Можете ли вы зачесть матч с Италией в актив своей команды?

– Это была решающая игра как для нас, так и для соперника. Итальянцам нужно было немного больше, поскольку их устраивала только победа. Решающий момент в этой игре, возможно, произошел на 15-й минуте, когда Дзюринец не реализовал выход один на один с голкипером. Забей мы первыми, психологически противнику было бы сложно выбраться из ситуации, а нам это придало бы уверенности. Однако мы пропустили первыми. Хорошо, что сравняли счет, но в итоге проиграли – 1:2. Где-то нам не хватило ресурсов из-за травм ведущих футболистов, а о фарте я уже говорил. Индивидуально итальянцы очень сильны, но мы боролись до конца и не хватило нам каких-то пяти минут.