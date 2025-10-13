Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
13 октября 2025, 11:56
Милевский потерял деньги из-за минимального поражения беларуси: «Легенды»

Артем прогнозировал разгромную победу сборной Шотландии, а они выиграли минимально

Милевский потерял деньги из-за минимального поражения беларуси: «Легенды»
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский по завершении карьеры часто делает ставки на спортивные события.

В своем telegram-канале Артём поделился прогнозами на вчерашние матчи отбора к чемпионату мира 2026 года. Артем прогнозировал победу Дании над Грецией и победу Шотландии над белорусами с разницей в два мяча.

Дания спокойно обыграла национальную команду Греции, забив три быстрых мяча в первом тайме (3:1), а вот белорусы «подставили» Артема. Друзья России лишь минимально проиграли Шотландии, забив мяч на 90+6 минуте игры.

Сам Артем довольно лаконично и с юмором отреагировал на результат матча: «Legendi😂😂😂🙈🙈🙈», – иронически написал Артем.

Милевский родился в Минске, где и начал заниматься футболом, но впоследствии переехал в Украину. Артем выступал за национальную сборную «сине-желтых» и долго играл за киевское Динамо. Сейчас Артем проживает в Киеве и гневно реагирует на террористические атаки орков.

Артем Милевский ЧМ-2026 по футболу сборная Дании по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Греции по футболу сборная беларуси по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
