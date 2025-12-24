Милевский отреагировал на полученную Алиевым награду от ТЦК
Бывший нападающий сборной Украины на что-то намекнул
22 декабря бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев сообщил, что получил благодарность от ТЦК и СП.
На публикацию хавбека в Instagram сразу отреагировал его друг, другой бывший игрок национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский:
«Ну ты все знаешь, что я тебе в бане скажу завтра😂😂😂».
Также стоит отметить, что Артем Милевский лайкнул публикацию Алиева.
Напомним, Артем Милевский и Александр Алиев много лет вместе защищали цвета киевского «Динамо» и сборных Украины разных возрастных категорий.
