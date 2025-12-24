Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Милевский отреагировал на полученную Алиевым награду от ТЦК
Милевский отреагировал на полученную Алиевым награду от ТЦК

Бывший нападающий сборной Украины на что-то намекнул

Милевский отреагировал на полученную Алиевым награду от ТЦК
Instagram. Александр Алиев

22 декабря бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев сообщил, что получил благодарность от ТЦК и СП.

На публикацию хавбека в Instagram сразу отреагировал его друг, другой бывший игрок национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский:

«Ну ты все знаешь, что я тебе в бане скажу завтра😂😂😂».

Также стоит отметить, что Артем Милевский лайкнул публикацию Алиева.

Напомним, Артем Милевский и Александр Алиев много лет вместе защищали цвета киевского «Динамо» и сборных Украины разных возрастных категорий.

ФОТО. Милевский отреагировал на полученную Алиевым награду от ТЦК

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Александр Лещенко
Дякуо Мілевському і Алієву. Сьоміну за знущання над московським спартаком! Ви в історії українського футболу!!!
Ответить
0
