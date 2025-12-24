22 декабря бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев сообщил, что получил благодарность от ТЦК и СП.

На публикацию хавбека в Instagram сразу отреагировал его друг, другой бывший игрок национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский:

«Ну ты все знаешь, что я тебе в бане скажу завтра😂😂😂».

Также стоит отметить, что Артем Милевский лайкнул публикацию Алиева.

Напомним, Артем Милевский и Александр Алиев много лет вместе защищали цвета киевского «Динамо» и сборных Украины разных возрастных категорий.

ФОТО. Милевский отреагировал на полученную Алиевым награду от ТЦК