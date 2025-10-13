В Динамо состоялся отбор на турнир. Некоторых отсеяли
Киевляне приняли участие в турнире по киберспорту
Киберспортсмены украинской организации Natus Vincere и футболисты киевского «Динамо» сошлись в Counter-Strike 2.
По информации украинского комментатора Виталия Волочая, внутри киевского клуба состоялся отбор на этот турнир. Несколько человек, которые хотели играть, не попали в эту пятерку.
В итоге «Динамо» на турнире представляли Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Кристиан Биловар, Денис Попов и Владислав Дубинчак.
Ранее сообщалось, что отношения украинского вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко с тренером Александром Шовковским находятся не в лучшем состоянии, в ситуацию вмешался Игорь Суркис.
