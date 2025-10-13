Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
В Динамо состоялся отбор на турнир. Некоторых отсеяли

Киевляне приняли участие в турнире по киберспорту

ФК Динамо

Киберспортсмены украинской организации Natus Vincere и футболисты киевского «Динамо» сошлись в Counter-Strike 2.

По информации украинского комментатора Виталия Волочая, внутри киевского клуба состоялся отбор на этот турнир. Несколько человек, которые хотели играть, не попали в эту пятерку.

В итоге «Динамо» на турнире представляли Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Кристиан Биловар, Денис Попов и Владислав Дубинчак.

Ранее сообщалось, что отношения украинского вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко с тренером Александром Шовковским находятся не в лучшем состоянии, в ситуацию вмешался Игорь Суркис.

Динамо Киев киберспорт Natus Vincere (NAVI) CS2 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
