Источник в Шахтере: Черт возьми! С одной стороны у нас рф, с другой – Туран

В донецком «Шахтере» рассказали, что команда начинает тренировки под руководством турецкого специалиста Арды Турана в 06:30 утра.

«Сначала мы думали: «Что это, черт возьми, такое? Тренировка так рано утром? Мы и так находимся в состоянии войны. С одной стороны у нас – Россия, с другой – тренер Арда».

Оказывается, эта система тренировок была той же, которая использовалась много лет назад в «Атлетико», когда Арда играл за них.

Та же дисциплина, тот же темп, но с мелкими деталями, которые меняют настроение», – цитирует неназванный источник из донецкого клуба Karadeniz Ekspres.