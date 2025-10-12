Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 октября 2025, 23:32 | Обновлено 12 октября 2025, 23:36
Источник в Шахтере: Черт возьми! С одной стороны у нас рф, с другой – Туран

В донецком клубе рассказали о нововведениях турецкого специалиста

ФК Шахтер. Арда Туран

В донецком «Шахтере» рассказали, что команда начинает тренировки под руководством турецкого специалиста Арды Турана в 06:30 утра.

«Сначала мы думали: «Что это, черт возьми, такое? Тренировка так рано утром? Мы и так находимся в состоянии войны. С одной стороны у нас – Россия, с другой – тренер Арда».

Оказывается, эта система тренировок была той же, которая использовалась много лет назад в «Атлетико», когда Арда играл за них.

Та же дисциплина, тот же темп, но с мелкими деталями, которые меняют настроение», – цитирует неназванный источник из донецкого клуба Karadeniz Ekspres.

Шахтер Донецк Арда Туран чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
MaximusOne
Який сенс в такому ранньому тренуванні ? 
