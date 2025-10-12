Топ-вариант для кипера. Один из лучших клубов Европы нацелился на Лунина

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунін может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Bologna Sport News.

По информации источника, на Апеннинах за выступлениями 26-летнего голкипера «сливочных» следят сразу несколько клубов. Не исключено, что кто-то из них уже зимой может попробовать подписать украинца.

Отмечается, что одним из потенциальных претендентов на Лунина является миланский «Интер».

Финалист Лиги чемпионов прошлого сезона будет готов побороться за Андрея, если клуб в январе покинет швейцарский вратарь Янн Зоммер.