Топ-вариант для кипера. Один из лучших клубов Европы нацелился на Лунина
Украинский вратарь может продолжить карьеру в Интере, гранде Серии А
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунін может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Bologna Sport News.
По информации источника, на Апеннинах за выступлениями 26-летнего голкипера «сливочных» следят сразу несколько клубов. Не исключено, что кто-то из них уже зимой может попробовать подписать украинца.
Отмечается, что одним из потенциальных претендентов на Лунина является миланский «Интер».
Финалист Лиги чемпионов прошлого сезона будет готов побороться за Андрея, если клуб в январе покинет швейцарский вратарь Янн Зоммер.
