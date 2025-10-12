Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-вариант для кипера. Один из лучших клубов Европы нацелился на Лунина
Испания
12 октября 2025, 22:59 | Обновлено 12 октября 2025, 23:01
211
0

Топ-вариант для кипера. Один из лучших клубов Европы нацелился на Лунина

Украинский вратарь может продолжить карьеру в Интере, гранде Серии А

12 октября 2025, 22:59 | Обновлено 12 октября 2025, 23:01
211
0
Топ-вариант для кипера. Один из лучших клубов Европы нацелился на Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунін может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Bologna Sport News.

По информации источника, на Апеннинах за выступлениями 26-летнего голкипера «сливочных» следят сразу несколько клубов. Не исключено, что кто-то из них уже зимой может попробовать подписать украинца.

Отмечается, что одним из потенциальных претендентов на Лунина является миланский «Интер».

Финалист Лиги чемпионов прошлого сезона будет готов побороться за Андрея, если клуб в январе покинет швейцарский вратарь Янн Зоммер.

По теме:
Стало известно, сыграет ли один из ключевых игроков Барсы в Эль-Классико
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Барселона летом бесплатно попрощается с суперзвездой. Уже нашли замену
Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Интер Милан трансферы Серии A
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12 октября 2025, 16:29 6
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике

Низар Кинселла поделился информацией об украинце

В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
Футбол | 12 октября 2025, 12:32 30
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?
В Португалии рассказали о деталях травмы Судакова. Когда вернется в поле?

Украинский полузащитник «Бенфики» может пропустить следующую игру своей команды

Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Футбол | 12.10.2025, 17:02
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Футбол | 12.10.2025, 01:23
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Забарного перед игрой с Азербайджаном
Футбол | 12.10.2025, 22:29
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Забарного перед игрой с Азербайджаном
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Забарного перед игрой с Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 1
Футбол
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
11.10.2025, 02:02
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем